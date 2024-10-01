Mersin Spor Kulübü, Süper Lig Sezonuna Hazır

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Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Mersin Spor Kulübü'nün (MSK) oyuncu ve teknik heyetiyle bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Şehrimizi Süper Lig'de en güzel şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2024-2025 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek MSK Erkek Basketbol Takımı ile yeni sezon öncesi bir araya geldi. Oyuncularla sohbet eden Seçer, takıma yeni sezonda başarılar diledi. Geçen sezon Mersin'e yaşattıkları gurur dolayısıyla MSK için emek verenlere teşekkür eden Seçer, "Lige hazır olduğunuzu görüyorum. Kamp dönemi gayet iyi geçmiş gibi görünüyor. Bu yıl Süper Lig'de şehrimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Bundan en küçük bir kaygım yok" diye konuştu.

MSK'nın ilk iç saha maçını 13 Ekim Pazar günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda Petkim Spor ile yapacağını vurgulayan Seçer, tüm Mersinlileri bu mücadelede takımı desteklemeye davet etti.

"Amacımız köklü bir kulüp haline gelmek"

Mersin'in bir üniversite kenti olduğunu vurgulayan Seçer, "Mersin son derece kozmopolit bir şehir. Bu demografik özelliğinden dolayı da spor bizim için bir kez daha önem arz ediyor. Spor; insanları bir araya getirmek, onları ortak bir gaye ve paydada buluşturmak için muazzam bir alan. Spor, bir takım etrafında hangi renkten olursa olsun insanların bir arada olmasını sağlıyor" dedi. Mersin'i demografi yapısının verdiği kozmopolitlik dolayısıyla Amerika'ya benzeten Seçer, şöyle devam etti:

"Nasıl Amerika'ya dünyanın her tarafından insanlar 'fırsatlar ülkesi' deyip gidiyorsa, Mersin'e de Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor ve 'Mersin, fırsatlar şehri' diyor. Mersin, çok dinamik ve enerjik bir kent. Türkiye'nin en güzel coğrafyası, lokasyonu içerisinde yer alan, demografisinin bu kadar dinamik olduğu böyle bir kente MSK gibi Süper Lig'de başarılı sonuçlar alan bir takımın çok yakışacağını düşünüyorum. Amacımız elbette köklü bir kulüp haline gelmek. Bunun için de altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"MSK'yı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın tanımasını istiyoruz"

Bu sezon Süper Lig'de alacakları başarılı sonuçlarla gelecek sezonda Avrupa'da oynamayı hedeflediklerini dile getiren Seçer, "Mersin'imizin bu güzel kulübü MSK'yı sadece Türkiye'nin değil, sınırları aşıp Avrupa'nın, hatta dünyanın tanımasını istiyoruz. İlk maçımızda deplasmanda olacağız ama 13 Ekim'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda Petkim ile karşılaşacağız. Bu maça tüm Mersinlileri bekliyoruz" diye konuştu. Gençlere çağrıda bulunan Seçer, "Gelin evimizde oynayacağımız ilk maçta takımımıza destek ve moral vererek, onların motivasyonuna katkı sunun" ifadesini kullandı.

"Her zaman destekçiniz olacağız"

Disiplinli, liyakatli yönetici kadrosu ve teknik kadro ile iyi oyuncuların olduğu bir takımın başarısının kaçınılmaz olduğunu vurgulan Seçer, "Herkesin kendi alanında son derece iyi ve yetenekli olduğunu düşünüyorum. Bütün bu faktörler bir araya geldiği için de çok iyi sonuçların alınacağına inanıyorum. Artık bundan sonra tüm ekibe düşen birbirine sımsıkı sarılmak ve bir takım hüviyetinde olmak. Biz her zaman destekçiniz olacağız" dedi.

Üstündağ: "Hedefimiz Mersin'in ismini Avrupa'ya taşımak"

MSK Kulüp Başkanı Berkay Üstündağ da desteklerinden dolayı Başkan Seçer'e teşekkür ederek, "Kurulan bu takımın çok güzel bir kimyası var. Buna öncülük eden bir ekibimiz var. Hedeflerimiz arasında Mersin'in ismini Avrupa'ya taşımak var. Hedeflerimiz doğrultusunda bu sene play-offları göreceğimize inanıyorum" diye konuştu.

MSK Başentrenörü Can Sevim ise Başkan Seçer'e hitaben, "Sizin desteğinizi hissetmek, yanımızda olduğunuzu bilmek tüm ekibimiz için çok değerli ve önemli" ifadesini kullandı.

MSK, 4 Ekim'de başlayacak Süper Lig'de ilk maçını Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanda yapacak. - MERSİN