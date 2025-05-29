Mersin Spor'un Play-Off Hedefi - Son Dakika
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Mersin Spor'un Play-Off Hedefi

Mersin Spor\'un Play-Off Hedefi
29.05.2025 11:44
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Mersin Spor, play-off'larda Anadolu Efes ile mücadeleye hazırlanıyor, hedefleri Basketbol Şampiyonlar Ligi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne çıktığı bu sezon play-off hakkı elde eden Mersin Spor, yeni hedefine odaklandı.

Mersin ekibi, bu sezon çıktığı 30 karşılaşmada 16 galibiyetle 46 puan toplayarak ligin normal sezonunu 6. sırada tamamladı.

Gösterdiği performansla bu yıl play-off'lara, gelecek sezon ise Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden Mersin Spor, sezon başında koyduğu hedeflere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Basketbol ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'de de yarı finale kadar giden Mersin ekibi, play-off'larda iyi performans göstererek başarı ivmesini daha yukarı çıkarmak istiyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final turunda Anadolu Efes ile karşılaşacak Mersin ekibi, hazırlıklarını sürdürüyor.

İki takım arasındaki ilk maç, yarın saat 18.00'de İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde, ikinci karşılaşma da 1 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

"Elimizden gelenin en iyisini gösteriyoruz"

???????Başantrenör Can Sevim, AA muhabirine, sezon boyunca hedeflerine ulaşmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Emeklerinin karşılığında önemli başarılar kazandıklarını anlatan Sevim, verdikleri sözleri tutmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

İki sezondur hedeflerinin üzerinde başarıyla ligi tamamladıklarını vurgulayan Sevim, "İlk geldiğim yıl Süper Lig'e çıkmayı başardık. İkinci yılımızda Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazandık. Bu şehir önemli organizasyonlarda olmayı hak ediyor. Elimizden gelenin en iyisini gösteriyoruz." dedi.

Sevim, play-off hedefini gerçekleştirmenin ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın önemli olduğunu ifade etti.

Daha iyisini yapmak için yoğun gayret içerisinde olduklarını anlatan Can Sevim, şöyle konuştu:

"İlk yılımızda yapılabileceğin çok üstünde bir başarı elde ettik. Bütçemizin çok üstündeki bazı takımları sıralamada altımızda tuttuk. Daha iyisi olur muydu? Umarım ileride olacaktır. Bu yıl için yapılabilecek performansın en büyüğünü yaptık. Çok ritimli bir şekilde sezonu bitirdik. Takım olarak iyi bir noktadayız. Maç zamanı geldiğinde, hazır olup elimizden gelen en iyi mücadeleyi gösterip nereye gidebileceğimize bakacağız."

Can Sevim, kadro oluşturmadan gelecek sezon hedeflerini konuşmanın erken olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mersin Spor'un Play-Off Hedefi - Son Dakika

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