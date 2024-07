Mersinlilerin Yeni Gözdesi: Babil Su Sporları Merkezi

Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesince nisan ayında hizmete sunulan Babil Su Sporları Merkezi, Mersinlilerin yeni gözdesi oldu.

Mezitli ilçesinde denize sıfır konumuyla 340 metrekarelik alana kurulu olan Babil Su Sporları Merkezinde, vatandaşlar tüm branşlardan ücretsiz olarak yararlanabiliyor. 7/24 güvenliğin olması ve kilitli soyunma odalarıyla güvenliğin ön planda tutulduğu tesiste, 7-14 yaş optimist yelken, 14-18 yaş laser yelken, 18 yaş üzeri kano, 16 yaş üzeri sup dersleri veriliyor.

"Babil Su Sporları Merkezimize bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Babil Su Sporları Merkezi Sorumlusu Gül Aydemir, 15 Nisan'dan itibaren aktif olarak hizmet verdiklerini belirterek, "Hafta içi sabah 09.00 akşam 16.00'ya kadar çocuk gruplarımızla yelken derslerimiz var. Sabah 08.00-09.00, 09.00-10.00, 10.00-11.00 seansları içinde kano kurslarımız mevcut. Perşembe, cumartesi, pazar sabah 06.30'da vatandaşımıza sup kursumuz ücretsiz bir şekilde devam etmekte. Okulların tatil olmasıyla birlikte bulunduğumuz bölge daha çok aktifleşti" dedi.

Aydemir, Babil Su Sporları Merkezinde yapılan her bir spor branşının maddi olarak herkesin ulaşamayacağı branşlar olduğunu ifade ederek, "Vahap Başkanımızın Babil Su Sporları Merkezini hizmete açmasıyla birlikte vatandaşımız bu ücreti yüksek olan branşların her birine ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Hem vatandaşa daha çok hizmet vermeye başladık hem de ulaşamayacak olan kesim de bu şekilde yararlanmaya başladı. Babil Su Sporları Merkezimize bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Kayıt için merkeze gelmeleri yeterli. Yüzme bilen her vatandaşımıza kapımız açık" diye konuştu.

"Suyun içinde hem eğleniyoruz, hem spor yapıyoruz"

Süper Sup Mersin Spor Kulübü Başkanı Ali Saygılı, derslerinin gün doğumuyla birlikte başladığını söyleyerek, "Ortalama 60-70 dakika sürüyor. Paddle board eğitimi veriyoruz. Tek kürekle yapılan bir spor. Buraya gelen katılımcılarımız boardlarını alıp bizimle ders yapıyorlar, sonra beraber suya açılıyoruz. Suyun içinde hem eğleniyoruz, hem spor yapıyoruz, hem kürek çekiyoruz. Fotoğraf, video çekimlerimiz oluyor. Ondan sonra tekrar dönüp yine tesisin olanaklarını kullanarak misafirlerimizi uğurluyoruz. Depoları kullanıyoruz. Bay-bayan tuvaletleri, duş kabinleri, dolapları mevcut. Gelen insanlar eşyalarını buraya gönül rahatlığıyla koyuyorlar" ifadelerine yer verdi.

Kano öğretmeni Aybüke Zeynep Arık da "İlk defa kano branşı yapanlar çok beğeniyorlar. Hem sabah sporu oluyor hem de çok güzel eğleniyorlar. Herkes kano yapmayı çok seviyor. Sporu sevsinler ve böyle devam etsinler" dedi.

"Bu tesiste birçok olanak var"

9 yıldır yelken sporu yaptığını anlatan genç sporcu Ela Sönmez, "Şu an lazer kullanıyorum. Vahap Başkan spora ve gençlere önem veriyor. Yönetime geldiğinden itibaren spora nasıl önem verildiğini de gördük. Bu tesiste birçok olanak var. Temiz duş alabiliyorsunuz. Benim daha önce kullandığım tesislerde temiz duş olanağı yoktu. Burada birçok küçük çocuk var. Herkes spor yapmalı, bir konuda aktif olmalı. Yelken güzel bir spor. Takım çalışmasını, dayanışmayı öğreniyorsunuz" ifadelerini kullandı. - MERSİN