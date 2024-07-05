Mersinlilerin Yeni Gözdesi: Babil Su Sporları Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mersinlilerin Yeni Gözdesi: Babil Su Sporları Merkezi

Mersinlilerin Yeni Gözdesi: Babil Su Sporları Merkezi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Babil Su Sporları Merkezi, Mersinlilerin ilgi odağı haline geldi. Merkezde tüm branşlardan ücretsiz olarak yararlanmak mümkün.

05.07.2024 09:26  Güncelleme: 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesince nisan ayında hizmete sunulan Babil Su Sporları Merkezi, Mersinlilerin yeni gözdesi oldu.

Mezitli ilçesinde denize sıfır konumuyla 340 metrekarelik alana kurulu olan Babil Su Sporları Merkezinde, vatandaşlar tüm branşlardan ücretsiz olarak yararlanabiliyor. 7/24 güvenliğin olması ve kilitli soyunma odalarıyla güvenliğin ön planda tutulduğu tesiste, 7-14 yaş optimist yelken, 14-18 yaş laser yelken, 18 yaş üzeri kano, 16 yaş üzeri sup dersleri veriliyor.

"Babil Su Sporları Merkezimize bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Babil Su Sporları Merkezi Sorumlusu Gül Aydemir, 15 Nisan'dan itibaren aktif olarak hizmet verdiklerini belirterek, "Hafta içi sabah 09.00 akşam 16.00'ya kadar çocuk gruplarımızla yelken derslerimiz var. Sabah 08.00-09.00, 09.00-10.00, 10.00-11.00 seansları içinde kano kurslarımız mevcut. Perşembe, cumartesi, pazar sabah 06.30'da vatandaşımıza sup kursumuz ücretsiz bir şekilde devam etmekte. Okulların tatil olmasıyla birlikte bulunduğumuz bölge daha çok aktifleşti" dedi.

Aydemir, Babil Su Sporları Merkezinde yapılan her bir spor branşının maddi olarak herkesin ulaşamayacağı branşlar olduğunu ifade ederek, "Vahap Başkanımızın Babil Su Sporları Merkezini hizmete açmasıyla birlikte vatandaşımız bu ücreti yüksek olan branşların her birine ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Hem vatandaşa daha çok hizmet vermeye başladık hem de ulaşamayacak olan kesim de bu şekilde yararlanmaya başladı. Babil Su Sporları Merkezimize bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Kayıt için merkeze gelmeleri yeterli. Yüzme bilen her vatandaşımıza kapımız açık" diye konuştu.

"Suyun içinde hem eğleniyoruz, hem spor yapıyoruz"

Süper Sup Mersin Spor Kulübü Başkanı Ali Saygılı, derslerinin gün doğumuyla birlikte başladığını söyleyerek, "Ortalama 60-70 dakika sürüyor. Paddle board eğitimi veriyoruz. Tek kürekle yapılan bir spor. Buraya gelen katılımcılarımız boardlarını alıp bizimle ders yapıyorlar, sonra beraber suya açılıyoruz. Suyun içinde hem eğleniyoruz, hem spor yapıyoruz, hem kürek çekiyoruz. Fotoğraf, video çekimlerimiz oluyor. Ondan sonra tekrar dönüp yine tesisin olanaklarını kullanarak misafirlerimizi uğurluyoruz. Depoları kullanıyoruz. Bay-bayan tuvaletleri, duş kabinleri, dolapları mevcut. Gelen insanlar eşyalarını buraya gönül rahatlığıyla koyuyorlar" ifadelerine yer verdi.

Kano öğretmeni Aybüke Zeynep Arık da "İlk defa kano branşı yapanlar çok beğeniyorlar. Hem sabah sporu oluyor hem de çok güzel eğleniyorlar. Herkes kano yapmayı çok seviyor. Sporu sevsinler ve böyle devam etsinler" dedi.

"Bu tesiste birçok olanak var"

9 yıldır yelken sporu yaptığını anlatan genç sporcu Ela Sönmez, "Şu an lazer kullanıyorum. Vahap Başkan spora ve gençlere önem veriyor. Yönetime geldiğinden itibaren spora nasıl önem verildiğini de gördük. Bu tesiste birçok olanak var. Temiz duş alabiliyorsunuz. Benim daha önce kullandığım tesislerde temiz duş olanağı yoktu. Burada birçok küçük çocuk var. Herkes spor yapmalı, bir konuda aktif olmalı. Yelken güzel bir spor. Takım çalışmasını, dayanışmayı öğreniyorsunuz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersinlilerin Yeni Gözdesi: Babil Su Sporları Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında! Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor
10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:27 Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
10:25 3 hilal dövmesini gösterdi Mesut Özil’den Almanları deli edecek pozlar 3 hilal dövmesini gösterdi! Mesut Özil'den Almanları deli edecek pozlar
10:03 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı’ndan kalma bir el bombası çıktı 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
09:52 New York’ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi New York'ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
09:41 Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
09:27 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
09:15 CHP’li Yavuzyılmaz’dan eski bakanla ilgili bomba iddia Aylık maaşı 1 milyon TL civarında CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında
08:18 Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 11:01:23. #1.12#
SON DAKİKA: Mersinlilerin Yeni Gözdesi: Babil Su Sporları Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement