Mert Hakan Yandaş'dan Fenerbahçe'ye Yeni Sözleşme - Son Dakika
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Mert Hakan Yandaş'dan Fenerbahçe'ye Yeni Sözleşme

05.07.2026 14:36
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Fenerbahçe, kaptanı Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık asgari ücret üzerinden sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile asgari ücret üzerinden 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini yeniledi. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur. Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş'a çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş'dan Fenerbahçe'ye Yeni Sözleşme - Son Dakika

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