Mert Hakan Yandaş: Son anlarda gelen golle çok mutluyuz

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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçını son anlarda gelen golle kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mert Hakan, "Kasımpaşa maçına istediğimiz gibi başlayamadık, Kasımpaşa takımı iyi analiz yapmış, önde iyi baskı yaptılar. Orada biraz zayıf kaldık. Bunu hafta içi değerlendireceğimizi, hocamızın da bize eksiklerimizi anlatacağını düşünüyorum. Oyunu biraz daha güçlendirmemiz gerek, bunun farkındayız. Galip gelmek son 11 haftaya girmişken çok önemli. Bir de iki haftadır böyle anlamlı galibiyetler bizi daha da mutlu ediyor. İnşallah kazanmaya devam ederiz. Her maç bizim için final. İnşallah her maç aynı coşkuyla devam ederiz. Kazandığımız için mutluyuz. Eksiklerimizi de çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli futbolcu, frikikten attığı gol hakkında, "Son idmanda Bonucci ile frikik çalıştık. O bana 'Sana yarın baskı yapmaya geleceğim, yarın da frikikten gol ataksın' dedi. Bugün de maçtan önce 'Gol atarsan seni bekliyorum' dedi, golün yarısı onun. Dün çok iyi çalıştırdı beni. O da topa inanılmaz vuruyor. Bugün aslında ilk yarıda da 2-3 pozisyonum var. Bugün birçok kişiden mesaj aldım uzaktan gol atacağıma dair. Onlar da beni inandırdılar. Benim içimde de bir his vardı. Bunun frikikten olacağını düşünmüyordum çünkü kariyerimde Süper Lig'de ilk frikik golüm. Özel oldu benim için o yüzden çok mutluyum. Maçtan sonra da golü izledim." şeklinde konuştu.

Mert Hakan, bir gazetecinin "İç sahada puanlar kaybettiniz. İç sahada bir problem olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna, "Problem olduğunu düşünmüyorum. Bunlar olacak. Deplasmanda da her maçı kazanıyoruz. Biz oyunumuzu güçlendirmek zorundayız. Bunun da farkındayız. Bugünkü tribün olduğu sürece iç sahada bizim en büyük kozumuz olacak. Geçen hafta yaptığım konuşmanın değeri ortaya çıktı, anlamlı oldu. Fenerbahçe, birlikte olduğunda yıkılması imkansız bir camia. Bunu bir kez daha gösterdi. Bugün taraftarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Maçın sonuna kadar iyi oynamasak da arkamızda durdular. Bugün bizi yerdeyken ayağa kaldıran onlar oldu. Önemli olan günün sonunda ne olduğudur. Sezon sonuna kadar dişimizi sıkalım. Nelerle mücadele ettiğimizi onlar da biliyor. En azından sezon sonuna kadar birlikte kalalım, sonra faturayı kime keseceklerse keserler." yanıtını verdi.

"Ben de ailem de iki haftadır gülmeye başladık"

Mert, eleştiriler almasıyla ilgili olarak, "Ben de ailem de iki haftadır gülmeye başladık. Kendi hatalarım da var bunda yol açtığım. Oyuna motive olmam gerekli. Belki de bir musibet bin nasihatten iyidir derler. Başıma talihsiz bir olay geldi. Oradaki tek hatam sadece kendim kırmızı kart yemem. Fred'i ben attırmadım, öyle bir algı oluştu. Ama dediğim gibi başımıza gelen her olayda bir hayır vardır. Ondan sonra sahaya çıkmayı dört gözle bekledim. Sahaya çıkmak için de güçlü olmam gerektiğini biliyordum. İki haftadır da o şans bana geldi. Çok mutluyum, çok şükür. Ailem ve ben de gülmeyi özlemişiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mert Hakan Yandaş, devre arasında Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalinin olduğunun hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:

"3,5 sezon olmuştu devre arasındayken. Gerçekten işin arka kısmında bir sürü emek var. Bir sürü mücadele var. Yaptığımız yanlışlar da var. O günkü şartlar camia için belki de gitmemi gerektiriyordu. Kalıp mücadelede etmek istedim. Bu sezon hedefe ulaşabileceğimizi hissettim. Bir yerde benimde sahneye çıkabileceğimi düşündüm. Mücadele etmeyi tercih ettim, 1 dakika bile oynamasam bile kalıp sezon sonu şampiyonluğu görmek istiyordum. Rabbim de nasip etti. İki haftadır arkadaşlarıma yardımcı oluyorum. Şampiyon olursak dünyanın en mutlu insanlarından biri olurum. Camia da öyle zaten. Gerisinin pek bir önemi yok. Uzun süredir forma şansı bekliyorum. Kendimi de hazır tutmaya çalışıyorum. Yaklaşık 2-3 ay sonra ilk Adana maçıyla gelen bir şans vardı. Hocamız da bugünleri hesapladığını, sabırlı olmam gerektiğini söyledi ve zamanı geldiğinde iyi şeyler olacağına inandı. Çünkü Samandıra'da birlikte olduğumuz için dışarıdan gözükmeyen şeyleri içeride birbirimize yakın olduğumuz için görüp anlayabiliyoruz. Zor günlerde yanımda olan insanlara çok teşekkür ediyorum. Daha hiçbir şey başarmadık. İnşallah sezon sonunda hep birlikte sevinçten ağlarız."

Sarı-lacivertli futbolcu, uzatmalarda kazanılan penaltıyı Batshuayi'nin kullanmasıyla ilgili bir soruya, "Michy öz güveni yüksek bir oyuncu. Gol atmayı da çok seviyor. Penaltı olduğunda ben izleyemedim açıkçası, orada bir duygu patlaması yaşadık. Gol sevincini hep beraber yaşadık. Bende kendimi tutmadım ve takım arkadaşlarım yanına gittim. Çok stresliydi bizim için. İnşallah bunlar şampiyonluğun habercisi olur." yanıtını verdi.

Mert Hakan Yandaş, "Uzatmalarda kazandığınız penaltıyla ilgili görüşün nedir?" sorusunu, "Sana kenarında konuşamadık heyecandan ama pozisyonu maç sonunda izledim. Bence çok net bir penaltı. Bunun üzerine tartışmak ülkemizde gelenekselleşen algı oluşturma kısmına girer. Yüzde yüz penaltı. Yerden sekiyor, zamanı var, eli açık, eliyle oynuyor. Hakem orada autu gösterdi, pozisyon penaltıya döndü." şeklinde yanıtladı.