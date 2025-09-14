Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu, taraftarın isteğine kayıtsız kalamadı

Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçı öncesinde takımlarının ısınma çalışmalarını sürdürdüğü esnada aralarındaki gerginlik sona eren Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu'nu tribünlere çağırdı. İki milli oyuncu, taraftarın isteğine cevap vererek tribünleri birlikte selamladı.
Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray forması giydiği dönemde Kerem Aktürkoğlu ile bir derbi mücadelesinde tartışmış ve aralarındaki tansiyon yükselmişti. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sonrası iki futbolcu aralarındaki küslüğü bitirdi.
