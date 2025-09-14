Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu, taraftarın isteğine kayıtsız kalamadı

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray forması giydiği dönemde Kerem Aktürkoğlu ile bir derbi mücadelesinde tartışmış ve aralarındaki tansiyon yükselmişti. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sonrası iki futbolcu aralarındaki küslüğü bitirdi.