Mertens: Üçüncü Şampiyonluğu İstiyoruz - Son Dakika
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Mertens: Üçüncü Şampiyonluğu İstiyoruz

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Dries Mertens, Galatasaray'ın şampiyonluk hedeflerini vurguladı ve savunma sorunlarına dikkat çekti.

23.10.2024 21:10
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- Dries Mertens: "İki senedir şampiyon olduk, üçüncüsünü yapmak istiyoruz"

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens:

"Bu kadar gol yememizin nedenini ben de bilmiyorum"

"Bu dizilişe gelecekte adapte olabileceğimizi düşünüyorum"

İSTANBUL - Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, 4-3 kazandıkları Elfsborg maçının ardından yaptığı açıklamada, "İki seneden beri buradayım. İki senedir şampiyon olduk. Bu sene üçüncü senem ve üçüncüsünü yapmak istiyoruz" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezon başında Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş'a 5-0 mağlup olmalarının kendileri için ekstra bir motivasyon oluşturup oluşturmadığıyla ilgili soru üzerine Mertens, "Ekstra motivasyon oldu bize. Sadece bu maç özelinde değil, lige başladığımızda da bize ekstra motivasyon oldu. Bu şekilde olmaması gerekiyordu. Ligde iyi bir takım olduğumuzu gösterdik ve iyi bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum" yanıtını verdi.

Bu sezon Galatasaray'ın öne geçtiği maçlarda çok gol yemesiyle alakalı gelen soru üzerine de değerlendirme yapan tecrübeli futbolcu, "Dikkat etmemiz lazım. Bu kadar gol yememizin nedenini ben de bilmiyorum, bilsem söylerdim" şeklinde konuştu.

"İki senedir şampiyon olduk, üçüncüsünü yapmak istiyoruz"

Bu sezon ligde şampiyonluk yolundaki rakiplerinin de iyi kadrolar kurduğunu fakat bu sene de şampiyon olmak istediklerini belirten 37 yaşındaki futbolcu, "Gördüğümüz kadarıyla bu sene Beşiktaş iyi oyuncular aldı, Fenerbahçe ve Samsunspor da aynı şekilde. İyi bir performans da sergilediler. Bizim yapmamız gereken kendi performansımızı ortaya koyup, daha iyisini yapmak. İki seneden beri buradayım. İki senedir şampiyon olduk. Bu sene üçüncü senem ve üçüncüsünü yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu dizilişe gelecekte adapte olabileceğimizi düşünüyorum"

Galatasaray'ın Elfsborg karşısındaki taktik dizilişiyle alakalı da gelecekte adaptasyon sağlayabileceklerini söyleyen Dries Mertens, "Hocamızın daha önce kendi aklından geçirdiği ve uygulamak istediği bir şeydi. Bugün de bunu uygulamak istedi. Tabii detaylarını ona sormak lazım. Gelecekte buna adapte olabileceğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Mertens: Üçüncü Şampiyonluğu İstiyoruz
Kaynak: İHA

Dries Mertens, Galatasaray, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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