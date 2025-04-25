Merve Nur Öztürk Aydın\'dan Ayrıldı

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 25 yaşındaki smaçör Merve Nur Öztürk ile yollarını ayırdı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza verdiği değerli katkılar için Merve Nur Öztürk'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi. Aydın temsilcisi daha önce Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, İrem Nur Özsoy, Zeynep Sude Demirel, Angela Leyva ve Hilary Johnson'la vedalaşmıştı. Merve Nur, yeni sezon için 1'inci Lig'in yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'la sözleşme imzaladı.