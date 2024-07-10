Messi ve Yamal: İki efsanenin başlangıcı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor
BBC

Messi ve Yamal: İki efsanenin başlangıcı

2007 yılında Lionel Messi, Barcelona'nın stadyumu Camp Nou'nun soyunma odasında bir yardım kuruluşunun çekimleri için poz verirken, kucağında bir bebek vardı. O bebek, 16 yıl sonra futbolda dünya çapında ses getirecek olan Lamine Yamal'dı. Yamal, EURO 2024'te 16 yaşında attığı golle turnuva tarihindeki en genç golcü olarak tarihe geçti. Messi ve Yamal'ın unutulmuş fotoğrafı, Yamal'ın babası tarafından Instagram'da paylaşılmasıyla yeniden gündeme geldi.

10.07.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2007 yılında genç Lionel Messi kucağında bir bebekle Barcelona'nın stadyumu Camp Nou'nun soyunma odasında bir yardım kuruluşunun resimli takvim çekimleri için poz vermişti.

O dönemde 20 yaşında olan Messi, yeni yeni ünleniyordu ve bir gün gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olacaktı.

Ancak fotoğrafçı, bebeğin de o günden yaklaşık 16 yıl sonra futbolda dünya çapında ses getireceğinden bihaberdi.

Genç Messi o gün, Avrupa Şampiyonasını (EURO 2024) 16 yaşında kasıp kavuracak olan Lamine Yamal'ı yıkıyordu.

Salı günü oynanan yarı finalde Fransa'ya attığı gol uzun süre hatırlanacak türdendi.

16 yaş ve 362 günlükken ağları havalandıran Yamal, turnuva tarihindeki en genç golcü olarak tarihe geçti.

Messi ve Yamal'ın uzun süredir unutulmuş fotoğrafı, Yamal'ın babasının geçen hafta Instagram'da "İki efsanenin başlangıcı" diye yazıp paylaşmasıyla yeniden ortaya çıktı.

Fotoğraflar Associated Press'te serbest fotoğrafçı olarak çalışan Joan Monfort tarafından çekildi.

Çekimlere kimin hak kazandığı Unicef'in Yamal'ın ailesinin yaşadığı Mataró kasabasında yaptığı çekilişle belirlenmişti.

Associated Press'e konuşan fotoğrafçı Monfort, "Nou Camp'ta bir Barça oyuncusuyla fotoğraf çektirmek için çekilişe katıldılar. Ve çekilişi kazandılar" dedi.

Fotoğrafçı, çekimin kolay bir görev olmadığını anlattı:

"Messi oldukça içe dönük bir adam, utangaç biri.

“Soyunma odasından çıkıyordu ve birden kendini başka bir soyunma odasında buldu; su dolu plastik bir küvet ve içinde bir bebek vardı. Karmaşık bir işti. İlk başta onu nasıl tutacağını bile bilmiyordu."

Messi gibi Yamal da Barcelona için forma giyindi ve kulübün ilk 11'e giren en genç oyuncusu ve en genç golcüsü oldu. Aynı zamanda İspanya liginin de en genç golcüsü unvanını aldı.

Monfort fotoğrafın geçen hafta internette viral olmasıyla bebeğin Yamal olduğunu fark ettiğini söyledi:

"Bu kadar ilgi gören bir şeyde payınızın olması çok heyecan verici.

"Doğruyu söylemek gerekirse çok güzel bir his."

Kaynak: BBC

Lionel Messi, Instagram, Barcelona, Camp Nou, Dünya, Bebek, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi ve Yamal: İki efsanenin başlangıcı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
15:29 Adnan Oktar’a verilen 8 bin yıllık ceza onandı Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar’ı görünce kendini tutamadı Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:48 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
15:52 Beşiktaş’ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı
15:46 Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı
15:13 EURO 2024’e damga vurdu Messi’nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor EURO 2024'e damga vurdu! Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 17:25:20. #1.11#
SON DAKİKA: Messi ve Yamal: İki efsanenin başlangıcı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement