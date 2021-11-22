Mesut Özil'e yağan çakmak ve şişenin detayları ortaya çıktı

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde attığı şık golle dikkatleri üzerine çeken Mesut Özil, karıştığı olaylarla da gündem oldu. Golün sevincinde tribünlere yakın noktada sevinen Mesut ve arkadaşlarına şişe atıldı. Yıldız futbolcu bunun üzerine sert serzenişte bulundu. Yayıncı kuruluşun özetinde Mesut'un tribünlere doğru söylediği sözler kesildi.

ARMAYI GÖSTERDİ

Mesut Özil golden sonra tepkisine devam etti. Yıldız futbolcu oyun oynanırken tribünlere armasını gösterince kıyamet koptu. Sahaya çakmak ve şişe yağdı. Mesut çakmağı alıp hakeme götürmek isterken araya Galatasaraylı futbolcular girdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Mesut'a her top geldiğinde yoğun tepki gösterdi.