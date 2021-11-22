Mesut Özil'e yağan çakmak ve şişenin detayları ortaya çıktı
22.11.2021 15:05
Sahaya madde yağan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde en büyük tepkiyi Mesut Özil tepki gördü. Yıldız futbolcu attığı golden sonra şişelerden birini alıp kenara fırlattı, tribünlere öfkeli şekilde serzenişte bulundu. Özet görüntülerinde bu detay yer almadı. Golden sonra tansiyon düşmedi. Kaptan Mesut, oyun oynanırken tribünlere Fenerbahçe armasını gösterdi, kıyamet koptu.
Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde attığı şık golle dikkatleri üzerine çeken Mesut Özil, karıştığı olaylarla da gündem oldu. Golün sevincinde tribünlere yakın noktada sevinen Mesut ve arkadaşlarına şişe atıldı. Yıldız futbolcu bunun üzerine sert serzenişte bulundu. Yayıncı kuruluşun özetinde Mesut'un tribünlere doğru söylediği sözler kesildi.
ARMAYI GÖSTERDİ
Mesut Özil golden sonra tepkisine devam etti. Yıldız futbolcu oyun oynanırken tribünlere armasını gösterince kıyamet koptu. Sahaya çakmak ve şişe yağdı. Mesut çakmağı alıp hakeme götürmek isterken araya Galatasaraylı futbolcular girdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Mesut'a her top geldiğinde yoğun tepki gösterdi.
Son Dakika 15:01 Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı 14:59 71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı! 14:50 Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmeğin 4-5 lira olacağı iddialarını yalanladı 14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" 14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! 12:12 TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun 11:35 İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı