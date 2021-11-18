Üye Girişi
Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı - Son Dakika

Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı

18.11.2021 16:45

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Dev derbi öncesinde sarı-lacivertlilerin yıldızı Özil sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dünyaca ünlü futbolcu yaptığı paylaşımda, "Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız" ifadelerini kullandı. Mesut Özil'in bu sözlerine saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı.

Süper Lig'in 13. haftasında zirvenin uzağında kalan Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki takımın da şampiyonluk yolunda kaderini etkileyecek zorlu maç öncesinde sarı-lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

"BİZ TAKIM OLARAK ORADAN ÇIKMASINI BİLİRİZ"

Mesut Özil, sarı-lacivertli taraftarlardan beğeni yağmuruna tutulan paylaşımında "Bu hafta büyük derbi var. Günden güne daha da heyecanlanıyoruz...Pazar günü desteklerinizi mutlaka bekliyoruz. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız" ifadelerine yer verdi.

Mesut Özil derbi ateşini yaktı! Paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı
Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Mesut Özil, Derbi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi? 16:44 2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi? Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! 15:44 Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! 15:18 Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!
Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? 15:04 Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada 14:26 Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14:24 Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı 13:56 İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı

Son Dakika Haberleri
16:45 Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı
16:45 Çarşafa sarıp ormana atmışlar! 4 aylık cenin ekipleri harekete geçirdi
16:44 2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi?
16:28 Sık kullanılan şifreler belirlendi! Hacklemek saniyeler alıyor
16:25 Son Yaz'ın Canan'ı Funda Eryiğit'in yeni rolü beli oldu
16:20 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması
16:12 CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika gecikmeli açıklaması tam bir skandal
16:11 Şahan Gökbakar'dan faiz tavsiyesi: Direk sıfır yapsanıza
16:05 Berrak Tüzünataç'tan beslenme tüyoları
16:04 Madenciler işe yaramaz demişti, dünyanın en değerli taşı çıktı
Çarşafa sarıp ormana atmışlar! 4 aylık cenin ekipleri harekete geçirdi Çarşafa sarıp ormana atmışlar! 4 aylık cenin ekipleri harekete geçirdi         
16:45
Sık kullanılan şifreler belirlendi! Hacklemek saniyeler alıyor Sık kullanılan şifreler belirlendi! Hacklemek saniyeler alıyor         
16:28
Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın         
15:29
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu         
15:03
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı         
14:25
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 16:52:32. #1.12#
SON DAKİKA: Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement