Süper Lig'in 13. haftasında zirvenin uzağında kalan Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki takımın da şampiyonluk yolunda kaderini etkileyecek zorlu maç öncesinde sarı-lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Mesut Özil, sarı-lacivertli taraftarlardan beğeni yağmuruna tutulan paylaşımında "Bu hafta büyük derbi var. Günden güne daha da heyecanlanıyoruz...Pazar günü desteklerinizi mutlaka bekliyoruz. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Spor › Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı - Son Dakika Spor