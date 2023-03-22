Mesut Özil'in vedası dünya basınını salladı! "Futboldan bıktı" - Son Dakika
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Mesut Özil'in vedası dünya basınını salladı! "Futboldan bıktı"

22.03.2023 18:16

Mesut Özil'in futbolu bırakması Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. Alman asıllı yıldızın kararı manşetleri süslerken Real Madrid'de yıldızlaştığı ve parlak bir futbol kariyeri geçirdiğine dair haberler yapıldı.

Avrupa basını, dünya devlerinin forması giyen ama bu sezon sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı elde edemeyen Mesut Özil'in futbol kariyerini sonlandırmasına oldukça dikkat kesildi.

"FUTBOLSEVERLERE İYİ BİR FUTBOL İZLETTİRDİ"

Mesut Özil'in 34 yaşında futbola veda etmesini internette ilk haber olarak veren Marca gazetesi, 34 yaşında sahalara veda eden futbolcunun kariyerindeki en iyi dönemini Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal ile Almanya Milli Takımı'nda oynadığı yıllar olduğunu ve bu dönemlerde "Dünyadaki tüm futbolseverlere iyi futbol izlettirdiğini" yazdı. Özil'in futbolun yanı sıra aktif bir iş insanı olduğu, kripto para, spor kıyafetleri, kafeterya ve elektronik spor gibi çok farklı sektörlerde şirketlerinin olduğu belirtildi.

İşte Mesut Özil için Alman basınında atılan manşetler;

"MESUT ÖZİL FUTBOLDAN BIKTI"

Der Spiegel, "2014 Dünya Şampiyonu Mesut Özil kariyerini noktaladı. 92 kez Alman Milli Takımı formasını giyen Mesut Özil futboldan bıktı ve sosyal medyadan emekliliğini duyurdu"

"KARİYERİNİN SONUNU RESMEN AÇIKLADI"

Bild, "Mesut Özil futbolu bırakıyor. 2014 Dünya Şampiyonu olan futbolcu kariyerinin sonunu resmen açıkladı"

"ALMANYA'NIN OYUNUNU YILLARCA ŞEKİLLENDİRDİ"

T-Online, "Son olarak Türkiye'de forma giyen Mesut Özil sürpriz hamlesini açıkladı. Özil kariyerini sonlandırdığını kamuoyuna açıkladı. Mesut Özil Almanya'nın oyununu yıllarca şekillendirdi. 2014 Dünya Kupası şampiyonluğunda muazzam bir rol oynadı."

"BU SEZON SADECE 7 MAÇA ÇIKTI"

Kicker, "Mesut Özil 34 yaşında kariyerini bitirdiğini açıkladı. Eski milli oyuncunun Başakşehir ile sezon sonuna kadar sözleşmesi vardı ancak bu sezon sadece 7 maç oynadı ve uzun süreli sakatlıklar yaşadı."

"BÜYÜK FUTBOL SAHNESİNDEN AYRILMA ZAMANI GELDİ"

Süddeutsche Zeitung, "Mesut Özil profesyonel futbolculuk kariyerine 34 yaşında son verdi. Mesut için birkaç sakatlıktan sonra büyük futbol sahnesinden ayrılma zamanı geldi."

"PARLAK BİR FUTBOL KARİYERİ GEÇİRDİ"

Sport gazetesi, Özil'in teknik direktör Jose Mourinho döneminde "yıldız transfer" olarak Real Madrid'e geldiğini ve "parlak bir futbol kariyeri geçirdiğini" yazdı.

REAL FORMASI DİKKAT ÇEKTİ

Mundo Deportivo da Mesut Özil'in sosyal medya hesabından futbola veda eden mesajı sırasında Real Madrid formalı fotoğrafını kullanmasına dikkati çekti.

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