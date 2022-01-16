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Mesut Özil oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi - Son Dakika

Mesut Özil oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi

16.01.2022 09:21
Mesut Özil oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından İsmail Kartal yönetimindeki ilk sınavını Antalyaspor deplasmanında veren Fenerbahçe sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmaya maçın 64'üncü dakikasında oyundan alınan Mesut Özil'in hareketi damga vururken, İsmail Kartal'a tepki göstererek "Ben mi?" işareti yapan yıldız futbolcu saha kenarında da hocasının yüzüne bile bakmadı. Pereira döneminde de sık sık oyundan alınan Özil, sahadan ayrılırken benzer tepkiler vermişti.

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından göreve başlayan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ilk sınavını Antalyaspor deplasmanında verdi. Süper Lig'in 21. haftasında Antalya ekibine konuk olan Sarı-lacivertliler istediği 3 puanı alamadı. Karşılaşmaya Mesut Özil'in oyundan alınırken yaptığı hareket damga vurdu. Pereira döneminde de sık sık oyundan alınınca Portekizli teknik adama sitemde bulunan Özil, İsmail Kartal'a da dün gece tepki gösterdi.

Mesut Özil yine bildiğimiz gibi! Oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi

"BEN Mİ HOCAM?" DEDİĞİ ANLAR EKRANA YANSIDI

Karşılaşmada dakikalar 64'ü gösterirken İsmail Kartal, Mesut Özil'i oyundan alarak yerine genç Muhammed'i sahaya sürdü. Mesut Özil bu kararın ardından kenara dönerek büyük şaşkınlık yaşadı. Kulübeye doğru ilerlerken İsmail Kartal'a dönüp ''Ben mi hocam?'' dediği ekranlara yansıdı. Kartal'ın bu değişikliği sonrası kulübeye oturan yıldız oyuncu İsmail Kartal'ın yüzüne bakmadı.

Mesut Özil yine bildiğimiz gibi! Oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi

SU ŞİŞESİNİ TEKMELEMİŞTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu 3. maçında Belçika ekibi Antwerp'i konuk eden Fenerbahçe'de Mesut Özil, 65. dakikada oyundan alınmasına tepki göstermişti. Değişiklik tabelasında numarasını görmesinin ardından şaşkınlık içerisinde düşen yıldız, kenara söylenerek gelmişti. Moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenen tecrübeli oyuncu, yerini Dimitrios Pelkas'a bırakmıştı. Kenarda bulunan su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil, teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki göstermişti.

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İsmail Kartal, Antalyaspor, Fenerbahçe, Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi - Son Dakika Spor


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