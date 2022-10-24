Arda Güler'in olası bonservis bedeline kimse inanamıyor! Süper Lig değil, dünya futbol tarihine geçebilir - Son Dakika
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Arda Güler'in olası bonservis bedeline kimse inanamıyor! Süper Lig değil, dünya futbol tarihine geçebilir

24.10.2022 16:27

Mesut Özil ve Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için çarpıcı bir açıklamada bulundu. Genç yıldızın potansiyel bonservis bedeli için konuşan Söğüt, "Arda Güler sahaya çıktığında her şeyi yapıyor. Ne eksiği var. Ajax onu alır, onu oynatır ve 100 milyon dolara satar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler için ünlü menajer Erkut Söğüt'ten çarpıcı bir yorum geldi. Söğüt, genç yıldızın bonservis bedelinin 100 milyon euroyu bulabileceğini belirtti.

"ARDA GÜLER BENİM İÇİN MİLLİ BİR MESELE"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Söğüt, "Arda Güler sahaya çıktığında her şeyi yapıyor. Ne eksiği var. Ajax onu alır, onu oynatır ve 100 milyon dolara satar. Avrupa'da görüştüğüm herkesten aynısını duydum. Arda, belki Bayern Münih hariç, Bundesliga'daki her kulüpte 11'de oynar. Değeri 100 milyon euro olur. Fenerbahçe'de neden oynatılmıyor bilmiyorum. Arda Güler benim için bir Fenerbahçe meselesi değil, bir milli mesele, o yüzden fikrimi paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

"MESUT ÖZİL, TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLU"

Mesut Özil'in geleceğine ilişkin de konuşan Söğüt, "Mesut Özil'den çok benim Mesut'un MLS'de oynaması şeklinde bir hayalim vardı. Ama o Türkiye'yi tercih etti. Tabii ki saygı duyuyorum. Bizim görevimiz doğru alternatifler yaratmak. Mesut ailesiyle Türkiye'de çok mutlu... MLS'e Messi, Ronaldo ayarında oyuncular dışında 30 yaşını geçmiş oyuncu transfer edilmiyor. Genelde 22 yaş oyuncu arıyorlar" dedi.

"GALATASARAY'DAN BİZE BİR ÇAĞRI GELMEDİ"

Söğüt, Kerem Aktürkoğlu için ise, "Şu anda Kerem'in bir başka takımla anlaşması hukukî olarak mümkün değil. Birçok kulüp Kerem'i izliyor. Milli takımda da oynuyor. Atletico veya bir başka kulüp şeklinde isim veremem; ama Galatasaray ve Türk milli takımında oynayan bir futbolcuyu pek çok kulüp izler. Kerem'in performansıyla ilgili negatif yorumlar da pozitif yorumlar da olabilir. Bu her futbolcu için geçerlidir. Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray tarafından sözleşmesinin uzatılmasına dair, yazılı bir görüşme talebi almadık. Bu işler resmî olunca konuşulur. Şu anda kadar bize Galatasaray'dan bu yönde bir çağrı gelmedi. Bir şey konuşulmadı. Biz şu anda beklemedeyiz." şeklinde konuştu.

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