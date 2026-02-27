Metehan Baltacı'ya Bahis İddianamesi - Son Dakika
Son Dakika

Metehan Baltacı'ya Bahis İddianamesi

27.02.2026 19:38
Futbolcu Metehan Baltacı hakkında, bahis suçları nedeniyle 4-13 yıl hapis cezası isteniyor.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Baltacı hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Başsavcılık Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Şans Girişim Ortak Girişimi Ticari İşletmesi ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla, futbolcu Metehan Baltacı ise "şüpheli" olarak yer aldı.

Baltacı'nın suç tarihinde Galatasaray Spor Kulübü erkek futbol takımında futbolcu olduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin yasal bahis sitelerinden "Nesine" isimli şans oyunları sitesinde "18007277" ID numarası ile üyelik kaydının bulunduğu, 19 Aralık 2021'deki Galatasaray-Rize spor maçı ile 17 Nisan 2021'deki Göztepe-Galatasaray maçına "toplam gol 2,5 üst" şeklinde bahisler oynadığı kaydedildi.

İddianamede, bahis oynadığı dönemde maçların 18'lik geniş kadrosunda yer almadığı bildirilen Baltacı'nın, kuponlarına kendi müsabakası haricinde farklı maçlar veya spor dallarına ilişkin bahisler de eklemesi sonucu kaybettiği ifade edildi.

Şüphelinin ifadesinde üzerine atılı suçları reddettiği ve Galatasaray'da bulunduğu dönemde bahis oynamadığını söylediği aktarılan iddianamede, Baltacı'nın telefonundaki 2021 yılına ait WhatsApp mesajında "Vevobahis" isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resminin bulunduğu, 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli şahsa "Urfa Eyüp kg" şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlarına rastlandığı belirtildi.

İddianamede, şüphelinin soruşturmaya konu bahis oynanan müsabakada Galatasaray erkek futbol takımında profesyonel sözleşmeli futbolcu olarak kadroda yer aldığı ve müsabakada oynama durumunun teknik heyetin tasarrufunda "oynatabilir" statüsünde olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Şüphelinin, savunmasında bahis oynanan müsabakada görev almadığını belirtse de karşılaşmada oynama durumunun teknik heyetin tasarrufunda "oynatabilir" statüsünde olduğu vurgulanan iddianamede, "Metehan Baltacı'nın takım içerisindeki taktik ve oyunun seyri hakkında detaylı bilgiye sahip olması hususları değerlendirildiğinde, maçın sonucu ve seyri üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiye sahip olduğunun kabulünün gerektiği, böylece şüphelinin amacının müsabakadan elde edilecek gelirden ziyade bahis neticesinde sağlanacak gelir olduğu" değerlendirmesine yer verildi.

İddianamede, şüphelinin futbol takımından bağımsız oynamış olduğu bahsi kazanması amacıyla müsabakanın sonucunu etkileyerek şahsi kazanç için bireysel anlamda bahis yaparak "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet etme" suçunu işlediği bildirildi.

Baltacı'nın müsabakaya ilişkin takımların taktik planı, oyuncuların fiziksel durumu ve oyunun seyri gibi herkese açık olmayan bilgi ve verilere, bu bağlamda soruşturmaya konu maçta oyuncu olan şüphelinin diğer bahis oyuncularından farklı şekilde gizli bilgi, veri ve ayrıcalıklı duruma sahip bulunduğunun sabit olduğu vurgulanan iddianamede, "Şüphelinin müsabakada oynama durumunun teknik heyetin tasarrufunda 'oynatabilir' statüsünde olması sebebiyle maçın sonucu ve seyri üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiye sahip olduğunun göz önüne alınmasının gerektiği" belirtildi.

İddianamede, şüphelinin diğer bahis oyuncularından farklı şekilde ayrıcalıklı ve maçın sonucunu değiştirebilecek konumda olduğuna işaret edilerek, bahis işleminin beyana istinaden güven ilişkisine dayalı şans oyunu olduğu ve şüphelinin konumunu "Nesine" isimli bahis sitesine bildirmeksizin bilişim sistemi niteliğindeki elektronik bahis altyapısını kullanarak sıradan kullanıcı gibi hareket ettiği, gerçek konumunu gizlediği ve diğer kullanıcılardan farklı konumda olduğunu ayırt etme imkanının bulunmadığı anlatıldı.

Şüphelinin, müsabakada taraf olmasına rağmen oynamış olduğu maça kupon yapmak suretiyle haksız menfaat temin etmeye çalıştığı ve "Şans Girişimi" isimli şirketi zarara uğratmayı amaçladığı belirtilen iddianamede, her ne kadar kendi müsabakasına ilişkin oynadığı bahsi kazansa da toplu kupon yapması dolayısıyla sonuç olarak kaybettiğinden dolandırıcılık eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı tespitine yer verildi.

Kaynak: AA

Metehan Baltacı, Futbol, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika Spor Metehan Baltacı'ya Bahis İddianamesi - Son Dakika

