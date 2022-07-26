Metehan Mertöz Belediye Kütahyaspor'da - Son Dakika
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Metehan Mertöz Belediye Kütahyaspor'da

26.07.2022 11:44
Metehan Mertöz Belediye Kütahyaspor'da

3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor, 1999 doğumlu kanat oyuncusu Metehan Mertöz ile anlaştı.

3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor, 1999 doğumlu kanat oyuncusu Metehan Mertöz ile anlaştı.

Galatasaray alt yapısında yetişen Metehan'ın, burada bir çok maçta forma giydiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Özellikle 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Galatasaray U-21 takımında 32 maçta kaydettiği 8 golle takımın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Bu performansı ile birlikte Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzalayan Metehan, 2. Ligde oynayan Eyüpspor'a kiralandı. Bir sonraki sene ise Eyüpspor'un bonservisini aldığı genç oyuncu bu kez Kırklarelispor, Beyoğlu Yeniçarşı ve Niğde Anadolu FK ekiplerinde kiralık oynadı. Adam eksiltme becerisinin yanı sıra etkili kullandığı sol ayağıyla fark oluşturan genç oyuncu, her iki kanatta oynamasının yanında zaman zaman sol bekte de görev alıyor" denildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Belediye Kütahyaspor, Galatasaray, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Metehan Mertöz Belediye Kütahyaspor'da - Son Dakika

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