Metin Diyadin: Zorlu Bir Sezon Bizi Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Metin Diyadin: Zorlu Bir Sezon Bizi Bekliyor

Metin Diyadin: Zorlu Bir Sezon Bizi Bekliyor
20.07.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, bu sezonun zorlukları ve transfer ihtiyaçları hakkında konuştu.

GENÇLERBİRLİĞİ Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Bu seneki ligin geçen yıldan çok daha zor olacağını düşünüyorum. Takımların bütçesel anlamda da aradaki fark ve makas ciddi anlamda açılıyor. Örneğin bizim bonservis verip oyuncu katma şansımız yok. Onun için bazı planlamaları ekonomisiyle beraber yapmak durumundayız. Bu da bir zorluk muhakkak çıkarıyor" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de bin 850 rakımlı Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde gerçekleştiriyor. Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Metin Diyadin, Kayseri kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Kayseri'deki tesisleri çok beğendiklerini belirten Metin Diyadin, "Gayet güzel. Yaklaşık yanılmıyorsam 4 yıl evvel gelmiştim. Ama şimdi sahalar 4 yıl önceye göre çok daha güzel olmuş. Zaten daha önce söylediğim gibi geldiğim otel. İlgi, alaka olsun artık sahalar da çok güzel. Onun için ideal bir kamp yeri. Doğru bir tercih yaptık. Onun için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne de Kayseri şehrine de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'KADROMUZA 4-5 OYUNCU KATMAMIZ GEREKİYOR'

Sezona kulüp tesislerinde başladıklarını ve Kayseri'de çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Metin Diyadin, "Biz ayın 3'ünde Ankara'da başlamıştık kendi tesislerimizde. Ayın 16'sında da burada başladık. Gayet iyi gidiyor. Geçen yıldan devam eden oyuncularımız var. Artı üstüne 1-2 transfer yapabildik şimdiye kadar ve bizim genç çocuklarımız var onlarla birlikte. Zaten geçen yıldan güzel olan bir arkadaşlıkları var. O anlamda da gayet iyi gidiyor. Tabii kulübün kongre süreci var. Bu süreç bizim transfer sürecimizi de etkiliyor. Özellikle 4-5 pozisyona oyuncu katmamız gerekiyor. Bu yönde de çalışmalar devam ediyor. İnşallah bir an önce kongre sürecini geçirip lige de az bir zaman kalıyor ama eksik bölgelerimizi de tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'CİDDİ ZORLUKLAR NETİCESİNDE LİGDE KALDIK'

Geçen sezon yaşadıkları sorunları yeniden yaşamak istemediklerine de dikkat çeken Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Geçen yıl yaşadığımız ciddi bir zorluk neticesinde ligde kaldık. Aynı şeyleri yaşamamamız gerekiyor camia olarak. O anlamda da gereken takviyeleri muhakkak yapmamız gerekiyor. Bu yönde de başkan olsun, arkadaşlar olsan muhakkak çalışıyorlar. Bizim tabii geçen yıldan ayrılan oyuncularımız var. Normalde sayısal olarak fazla oyuncu ama geçen yıl takıma katkı yapan 5-6 oyuncu özellikle sayısal olarak yaklaşık 10-12 oyuncu ayrıldı. 25 kişilik kadroya baktığınız zaman bu ciddi bir rakam aslında. Ancak, verim açısından 5-6 oyuncuyu kaybettik. Bunların yerine de takviye yapmamız bir zorunluluk. Bu anlamda örnek verebilirsek kalecide, orta sahada kanat, forvet oyuncuları özellikle 4-5 bölgeyi net oyuncularla kapatmamız gerekiyor" dedi.

'TAKVİYE YAPMAMIZ GEREKİYOR'

Kongre süreci ile transfer sürecini birlikte götürdüklerini de belirten tecrübeli çalıştırıcı Diyadin, şöyle konuştu:

"Bu seneki ligin geçen yıldan çok daha zor olacağını düşünüyorum. Aradaki takımların bütçesel anlamda da aradaki fark makas ciddi anlamda açılıyor. Örneğin biz bonservis verip oyuncu katma şansımız yok. Onun için bazı planlamaları ekonomisiyle beraber yapmak durumundayız. Bu da bir zorluk muhakkak çıkarıyor. Hem genç oyuncu katmak istediğinizde muhakkak bonservis bedelleri yabancı oyuncular için söylüyorum. Yerli oyuncularda da yabancı kuralından dolayı da rakamlar ciddi farklılıklar var. Onun için de hem zorunluluğumuz var hem de dikkat etmemiz gerekiyor ekonomik olarak. Bu zorluğu da yaşıyoruz. Onun için yaklaşık 15 gün oldu başlayalı. Kattığımız oyuncu net olarak bir oyuncu gibi 2 tane de genç arkadaş. Takviye yapmamız gerekiyor. Ligin başlamasına 4 hafta kala. Kongre sürecini de birlikte götürmeye çalışıyoruz. Daha sonrasında da hızlanacağını düşünüyorum. Bu bir tercihti, bir zorunluluk."

'KENDİ DOĞRU İŞLERİMİZİ YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Ligin ilk haftasında karşılaşacakları Fenerbahçe karşılaşmasının sorulması üzerine ise Diyadin, "Ekonomik olarak birçok takımla makas ciddi anlamda yer yıl açılıyor. Tabii ki her şey ekonomi değil, sahada bir oyun var bunu biliyoruz. Ancak yapılanmada da oyuncu kalitesi olsun, sayısal olsun bunlar önemli faktörler. Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Beşiktaş, Trabzon... Bunlarla transferde ya da ekonomide bu şekilde bizler gibi takımların bu anlamda yarışması mümkün değil. Ama sahada mücadele edebileceğiz, futbol böyle bir oyun. Onun için önce kendi doğru işlerimizi yapmamız gerektiğini düşünüyorum" cevabını verdi.

'GEÇEN SENEKİ SIKINTILARI AYRIŞARAK DEĞİL, BİRLEŞEREK HALLEDEBİLİRİZ'

Gençlerbirliği camiasına da seslenen Metin Diyadin, "Camia yaklaşık bir 1-1,5 aya yakındır son anda birlikte kalmanın bir sevincini yaşadı. Bununla birlikte aynı şeyleri yaşamak istemediğini de biliyorum. Bu anlamda da tabii yönetimde de bir kongre zorunluğu oluştu ve bir kongre süreci yaşayacak önümüzdeki hafta. Bu süreçten sonra da sahada 3-4 hafta sonra da doğru bir takım, doğru bir oyun görmek isteyecek doğal olarak. İnşallah şartlar bunu oluşturur, onları mutlu ederiz. Geçen ilki sıkıntıları yaşamayız. Gençlerbirliği camiası bunu ancak ayrışarak değil, birleşerek halledebilir. Çünkü, Gençlerbirliği kendi öz kaynaklarından ayakta kalmaya çalışan bir kulüp. Futbol aklıyla beraber, bu birlikteliği muhakkak sağlamak zorundadır. Muhakkak bunu ortaya koymak zorundadır. Artı ekonomik diğer kulüplerin yüzde 80'i ile yarışma şansı zaten yok. Hem kendi çocuklarıyla hem doğru takviyelerle birliktelikle bu işin altından kalkabilir diye düşünüyorum. Biz de onları kendi camiam zaten ne istediklerini, ne düşündüklerini, şu an ne durumda olduklarının hepsini biliyorum. İnşallah doğru şeyler yaparız, onları da mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Metin Diyadin: Zorlu Bir Sezon Bizi Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeşme’de plajda ’Şemsiyeni açamazsın’ kavgası Çeşme'de plajda 'Şemsiyeni açamazsın' kavgası
Hatay’da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes’te görüldü Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes'te görüldü
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme Adil Öksüz detayı dikkat çekti Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti
Beşiktaş’ta ayrılık Beşiktaş'ta ayrılık
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında
Fırında ’pes’ dedirten hırsızlık: Çayına şeker attı, şekerliği çantasına sakladı Fırında 'pes' dedirten hırsızlık: Çayına şeker attı, şekerliği çantasına sakladı

12:15
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?
12:04
Messi, İsrail destekçisi mi İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
11:38
“Yeni Parti“ için tarih netleşti Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
"Yeni Parti" için tarih netleşti! Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
11:30
Kılıçdaroğlu’nu mu tercih etti Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
Kılıçdaroğlu'nu mu tercih etti? Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
11:22
Dünya basını, Arjantin’in gaddarlığını konuşuyor
Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor
11:09
12 ilde düğmeye basıldı Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
11:04
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu’nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım?
11:00
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor Kritik uyarı geldi
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi
10:47
Kritik hafta öncesi PKK’dan yeni açıklama
Kritik hafta öncesi PKK'dan yeni açıklama
10:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
10:13
Adli tatil başladı: CHP’nin butlan davası eylül sonrasına kaldı
Adli tatil başladı: CHP'nin butlan davası eylül sonrasına kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 12:33:46. #7.13#
SON DAKİKA: Metin Diyadin: Zorlu Bir Sezon Bizi Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.