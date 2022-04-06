Metin Öztürk: Galatasaray hiçbir zaman yalnız kalmaz - Son Dakika
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Metin Öztürk: Galatasaray hiçbir zaman yalnız kalmaz

06.04.2022 12:34
Metin Öztürk: Galatasaray hiçbir zaman yalnız kalmaz

"Eğer 45 günlük bir hazırlıkla 5.1 milyarlık borcu temizleyecek birisi varsa biz hemen geri çekiliriz""Galatasaray'da bunsan sonraki süreçte bu kutuplaşma kalkacak"Serhan TÜRK / İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü'nün 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda aday olacağını...

"Eğer 45 günlük bir hazırlıkla 5.1 milyarlık borcu temizleyecek birisi varsa biz hemen geri çekiliriz"

"Galatasaray'da bunsan sonraki süreçte bu kutuplaşma kalkacak"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü'nün 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda aday olacağını açıklayan Metin Öztürk, resmi adaylık sürecini başlatmak ve listesinin imzalarını divan başkanlığına sunmak üzere Nef Stadyumu'na geldi.

Metin Öztürk statta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi: "Galatasarayımız için hayırlı olsun. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın. Onlar sahada coşacak, biz de finans ve gerisini halledeceğiz. Gördüğünüz gibi kalabalık bir ekiple hazırız. Cuma günü saat 14.00'te de listelerimizi vereceğiz. Şu an imzalarımızı teslim ettik. Resmi adaylık sürecimiz başladı. Galatasaray'da adaylar her zaman çıkar. Galatasaray hiçbir zaman yalnız kalmaz. Galatasaray markasının bize ihtiyacı yok ama biz üstümüze düşen görevi yapmak için buradayız. Listelerle ilgili bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla ben ve Hamamcıoğlu adaylıklarımıız açıkladık. Zaten 7-8 ay önce bir seçim sürecinden çıktığımız için liste yapmakta bir sorun yok. Şu an yönetim ve kurulları bitirdik, AŞ'leri tamamlamaya çalışıyoruz. Bundan evvel Mustafa başkan 2 adaylı erken seçimde Dursun Özbek ile yarıştığı seçimi 80 oy ile kazanmıştı. Sonra 4 adaylı bir seçimde diğer 3 adayın toplamından fazla oy aldı. Aday sayısının seçim sonuçlarını değiştiren bir kavram olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray Genel Kurul Üyeleri mutlaka her şeyi inceleyip karar verirler. Bizim en önemli özelliğimiz Galatasaray Lisesi gibi bir ocaktan çıkmış olmamız. Onun için kimse ezbere oy kullanmaz.""EĞER 45 GÜNLÜK BİR HAZIRLIKLA 5.1 MİLYARLIK BORCU TEMİZLEYECEK BİRİSİ VARSA BİZ HEMEN GERİ ÇEKİLİRİZ"Seçim takviminin erken ya da geç diye değerlendirilemeyeceğini söyleyen Öztürk, "Dernekler kanunu var. Ona göre açıklandı. En önemlisi herkesin gözden kaçırdığı, en son genel kurulda 2022 bütçesi ret oldu. 2022 bütçesinin olmadığı bir ortama geliyoruz. Her bir günün ve saatin kıymetli olduğu bir ortama geliyoruz. Eğer 45 günlük bir hazırlıkla 5.1 milyarlık borcu temizleyecek birisi varsa biz hemen geri çekiliriz. Gerek Hamamcıoğlu gerek bizim ekip yıllardır bu işe hazırlanıyor. Bu iş hazırlıksız olmaz. Onun için 30 Nisan olmasaydı da 14 Mayıs olsaydı veya 21 Mayıs olsaydı ne fark ederdi, bilmiyorum. Bu bir bahane. Onun için yönetim doğru bir karar almıştır. Burak Elmas başkanımız başta olmak üzere tüm ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu süreci uzatmadan, bir yargı sürecine taşımadan Galatasaray'ın önünü engellemeden açtılar. Bundan sonraki seçim 2024 Mayıs'ta. Belki Burak başkanımız o tarihte kendi ekibiyle ya da başka bir ekiple tekrar seçime girecektir. Onun için 2 yıldır, 3 yıldır hazırlığı olmayan birinin 'Süresi kısaydı, 10 gün daha olsaydı ekip çıkaracaktık' düşüncesi bana değişik geldi" dedi."GALATASARAY'DA BUNSAN SONRAKİ SÜREÇTE BU KUTUPLAŞMA KALKACAK"

Kendisinin birinci sandıkta olduğunu hatırlatan Öztürk, "Ekibimizi görüyorsunuz. Kıdemli Galatasaraylılardan oluşuyor. Finansı çözecek iş insanlarından oluşuyor. Bu ayrışma son 5-6 yıldır gerçekleşti. Bugün sizlerle burada toplantı yapıyor olmak bile aslında ayrışmanın kalktığını gösteriyor. Geçen seçim döneminde toplantıyı kamyonların arasında yapmıştık. Burak başkan ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizim sizlerle medeni ortamda buluşmamızı sağladıkları için. Demek ki Galatasaray'da bundan sonraki süreçte bu kutuplaşma kalkacak. Ben bugünü bunun miladı olarak görüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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Metin Öztürk adaylık başvurusunu yaptı Metin Öztürk adaylık başvurusunu yaptı Öztürk: 'İlçemizi her açıdan geleceğe taşımak için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz' Öztürk: 'İlçemizi her açıdan geleceğe taşımak için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz'

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Metin Öztürk: Galatasaray hiçbir zaman yalnız kalmaz - Son Dakika


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