Nereden nereye! Milli Takım\'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü

25.08.2025 23:19
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski milli oyuncu Mevlüt Erdinç, kariyerini Fransa Amatör Ligi'nde sürdürecek. 38 yaşındaki golcü oyuncu, Departemental 3'te mücadele eden Club Sportif Anatolia ile anlaşma sağladı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski milli oyuncu Mevlüt Erdinç, kariyerini Fransa Amatör Ligi'nde sürdürecek. 38 yaşındaki golcü oyuncu, Departemental 3'te mücadele eden Club Sportif Anatolia ile anlaşma sağladı.

2022 yazında Fransa National 3 ekibi (Ulusal Amatör Lig) Racing Besançon'a transferi duyurulan Erdinç, kulübün uluslararası transfer sertifikası sorunu nedeniyle forma giyememişti.

3 YIL FORMA GİYEMEDİ

3 yıldır sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu, Fransa Departemental 3'te (Bölgesel Amatör Lig) mücadele eden ve Türkleri temsil eden Lyon kenti takımı Club Sportif Anatolia ile anlaşma sağladı.

"Burada olmaktan gururluyum çünkü birçok topluluğu bir araya getiriyor" sözleriyle duygularını paylaşan Erdinç, 7 Eylül Pazar günü USF Tarare karşısında oynanacak ilk hafta maçında sahada olması bekleniyor.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Kariyerinde Paris Saint-Germain, Rennes, Saint-Etienne, Sochaux ve Fenerbahçe gibi kulüplerin yanı sıra A Milli Futbol Takım'da da iz bırakan Erdinç, bu sezon Club Sportif Anatolia için ter dökecek.

Eski milli futbolcu, böylelikle profesyonel ruhla amatör gençlere ve amatör bir kulübe yardım ederek büyük bir sosyal sorumluluk örneği verecek.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • zeki:
    iyi topçuydu ne oldu da bu kadar düştü 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
