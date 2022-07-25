MHK Başkanı Çelik, Bolu'da MHK Yaz Semineri'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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MHK Başkanı Çelik, Bolu'da MHK Yaz Semineri'nde konuştu Açıklaması

25.07.2022 17:48
MHK Başkanı Çelik, Bolu'da MHK Yaz Semineri'nde konuştu Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik, bu sezon Türk hakemliğinde tarihi uygulamalara tanıklık edileceğini belirterek, "Gerekirse bazı Avrupa ülkeleri ile UEFA ve CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Konfederasyonu) arasında yapılan hakem değişim programını biz...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik, bu sezon Türk hakemliğinde tarihi uygulamalara tanıklık edileceğini belirterek, "Gerekirse bazı Avrupa ülkeleri ile UEFA ve CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Konfederasyonu) arasında yapılan hakem değişim programını biz de uygulama arzusundayız. Bu sadece elit ve birinci kategori hakemleri kapsayacak." dedi.

Çelik, Bolu'daki bir otelde düzenlenen 2022-2023 Sezonu Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 47 yıldır mensubu olmaktan gurur duyduğu hakem camiasında pek çok görevde bulunduğunu, hem sahada hem saha dışında hakemliğe hizmet ettiğini söyledi.

Yeni göreve gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna başarı dileyen Çelik, "Sayın başkanımızın hemen her konuşmasında bahsettiği ana tema olan güven, adalet, eşitlik ve şeffaflık konusunda biz de oldukça hassas seviyedeyiz. Yıllarca hakem camiasının üzerine yıkılmaya çalışılan bu kronik güven sorununu, TFF ile el birliğiyle aşacağımıza inanıyorum. Şeffaf olacağız, objektif olacağız, bilimsel verilerle çalışacağız, eğitime ve gelişime her zamankinden daha fazla önem göstereceğiz." diye konuştu.

"Süper Lig atamalarını hibrit sistemle yapacağız"

Yeni sezona pek çok yenilikle girildiğini aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Süper Lig atamalarını hibrit sistemle yapacağız. Yazılan ve test edilen bir uygulamayla 3 ayrı havuzda toplanılan 40 ayrı kaynak ile atamalar otomatik olarak önümüze gelecek. MHK takdiri ancak çok zorunlu olursa devreye girecek. Bu programın detaylarını şeffaflık adına futbol paydaşlarına açmaya hazırız. Eğitim konusuna gelince, yabancı hakem eğitimcimiz UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rossetti'nin yardımcısı Hugh Dallas oldu. Bu konuda federasyonumuz kendisiyle anlaştı. 12 yıldır UEFA Hakem Kurulunda görev yapan Dallas'ın deneyimlerinden faydalanacağız. Kendisi bir operasyon geçirdiği için gelemedi ama sizlere çevrim içi hitap edecek. Ayrıca, bu seminerde UEFA VAR eğitimcisi bize UEFA'nın VAR yaklaşımını ilk ağızdan aktaracak. Sezon boyunca uygulayacağımız VAR çizgisi, UEFA'nın çizgisiyle aynı olacaktır."

Çelik, bu sezon Türk hakemliğinde tarihi uygulamalara hep birlikte tanıklık edeceklerini vurgulayarak, "Gerekirse bazı Avrupa ülkeleri ile UEFA ve CONMEBOL arasında yapılan hakem değişim programını biz de uygulama arzusundayız. Bu sadece elit ve birinci kategori hakemleri kapsayacak. Karşılıklılık ilkesi ön planda olacak. Artık hakemlik adına yeni bir dünya açılıyor." diye konuştu.

FIFA'da yapılan uygulamaya benzer şekilde ayrı VAR kadrosu kuracaklarına da değinen Çelik, "Bunun için yaptığımız çeşitli çalışmaları tamamladık. Bu çalışmalarda mümkün olduğu kadar herkesin fikrini ve onayını almak, temel prensibimiz oldu. Sahadaki hakemlerimiz artık sadece sahaya yoğunlaşacak. Hem sahada hem VAR'da bulunarak konsantrasyonlarını kaybetmeyecekler. Ayrıca, gerekli olduğunda diğer ülkelerden de VAR hakemleri devreye sokulacak." ifadelerini kullandı.

"Bu sezon iki gözlemci müsabakaları izleyecek"

Bu sezondan itibaren biri statta biri Riva'da olmak üzere iki gözlemcinin müsabakaları izleyeceğini aktaran Çelik, şunları söyledi:

"Daha hassas değerlendirme için yapılan bu model, hakem gelişimine de katkı sağlayacaktır. Her iki gözlemcinin not ortalaması, hakemin notu olacaktır. Gözlemci raporunda da sayısal sisteme geçilecektir. Bu nedenle temininde güçlük çekilen Süper Lig gözlemci yaşını da UEFA yaşı olan 70'e yükselttik. Çünkü Süper Lig'de kariyerini tamamlayan hakemlerin neredeyse tamamı, VAR hakemi olarak devam istiyor. 5 yıl içinde mevcut gözlemci kadrosu yarı yarıya inecek. Bu kadroyu ayrıca bir alt kadrodan tamamlamayı da düşünüyoruz."

Çelik, hakemlerin arkasında duran yönetim anlayışı oldukça, kulüp eleştirilerinin sadece oyun alanı içinde kalması sağlandıkça başarıların artacağına inandığını belirterek, her hatadan ders çıkaran, bu hataları eğitimle azaltmaya çalışan reflekste olacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Merkez Hakem Kurulu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MHK Başkanı Çelik, Bolu'da MHK Yaz Semineri'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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