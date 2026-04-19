MHP\'den Erciyes 38 FK\'ya Şampiyonluk Desteği

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Play Off'a yükselen Erciyes 38 FK'nın şampiyon olacağına inandığını söyledi.

Türkiye 3. Lig 2. Grup'u ikinci sırada tamamlayarak Play Off oynamaya hak kazanan Erciyes 38 FK'ya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, tam destek vererek şampiyonluğun Kayseri'ye geleceğine inandığını söyledi. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy açıklamasında; "Hayırlı olsun, inşallah şampiyon da olacağız, inanıyoruz. İnandığımız için buradayız zaten. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Başta teknik kadro ve futbolcu kardeşlerim olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca şehri ayağa kaldıran duyarlı basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah darısı Kayserispor'un başına" dedi. - KAYSERİ