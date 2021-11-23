- Miguel Crespo: "Gerçek Fenerbahçeli oldum"

Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo:

"Fenerbahçe'yi çok seviyorum"

İSTANBUL - Fenerbahçe'ye Galatasaray deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Miguel Crespo, galibiyet için mutlu olduğunu ifade ederken, "Artık gerçek Fenerbahçeli oldum" dedi.

Galatasaray deplasmanında 90+4. dakikada attığı golle galibiyeti getiren ve sarı-lacivertlileri ezeli rakibi karşısında zafere ulaştıran Miguel Crespo, bugün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok zor bir maç olduğunu ifade eden Crespo, "Büyük bir dünya derbisi. Büyük bir derbi. Çok iyi hazırlanmıştık. Üç puan aldığımız için mutluyuz. Kulüpteki herkes çok mutlu. Bu derbide gol atmanın önemini maçtan önce de biliyordum. Luiz Gustavo bana bu maçın ve gol atmanın önemini bana anlatmıştı. Golden daha çok galip geldiğimiz için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü yıldız golcü Hernan Crespo'nun maçın ardından sosyal medyada kendisini "Aferin kardeşim" diyerek tebrik etmesiyle ilgili de konuşan Miguel Crespo, "Kendisi çok büyük bir futbolcu. Efsane bir futbolcudan böyle büyük bir övgü almak benim için çok önemli. Kendisinin bu mesajı atması da bu maçın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor" açıklamasını yaptı.

"Artık gerçek Fenerbahçeli oldum"

Maçın ardından taraftarların sevgisini gördüğünü söyleyen Miguel Crespo, "Tesislerde çok büyük kalabalık vardı. Ne kadar büyük bir kalabalık olduğunu gösteriyor. Bu yolda onların desteği bizim için çok önemli" dedi.

Son olarak Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Crespo, "Maçtan önce Mesut, gerçek Fenerbahçeli olmak için Galatasaray'a gol atmak gerektiğini söylemişti. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutlu oldum. Gerçek bir Fenerbahçeli oldum. Fenerbahçe'yi kalpten çok seviyorum. Şans geldiğinde elimden geleninin en iyisini yapmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.