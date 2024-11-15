Mike Tyson\'dan tokat yiyen Jake Paul\'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle

Spor

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu işbirliği mi yapacak?

Mike Tyson ve Jake Paul tarihi maç öncesinde tartıya çıkmış ardından Tyson, Paul'a ayağına bastığı gerekçesiyle tokat atmıştı. Yaşananlar büyük ses getirirken Jake Paul'dan karşılaşmaya saatler kala beklenmedik bir hamle geldi.

PROFİLİNİ DEĞİŞTİ

Paul, Instagram'daki profil fotoğrafına 2022'deki Oscar töreninde sunucu Chris Rock'un oyuncu Will Smith'ten tokat yediği ana ait kareyi koydu.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Mike Tyson, 80 milyon dolarlık ödülün dağıtılacağı maçta Jake Paul ile karşı karşıya gelecek. 16 Kasım Cumartesi saat 04.00'te başlayacak mücadele öncesinde iki boksör tartıya çıktı. Kilo ölçümlerinden sonra Mike Tyson, Jake Paul ile yüzyüze geldiği sırada ayağına bastığı gerekçesiyle Paul'a tokat attı. Tokat sonrası bir anda ortalık karışırken Tyson, ekibinin müdahalesiyle Paul'un yanından uzaklaştırıldı.