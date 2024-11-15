Mike Tyson'dan tokat yiyen Jake Paul'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle - Son Dakika
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Spor

Mike Tyson'dan tokat yiyen Jake Paul'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle

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Mike Tyson ve Jake Paul tarihi maç öncesinde tartıya çıkmış ardından Tyson, Paul'a ayağına bastığı gerekçesiyle tokat atmıştı. Yaşananlar büyük ses getirirken Jake Paul'dan karşılaşmaya saatler kala beklenmedik bir hamle geldi. Paul, Instagram'daki profil fotoğrafına 2022'deki Oscar töreninde sunucu Chris Rock'un oyuncu Will Smith'ten tokat yediği ana ait kareyi koydu.

15.11.2024 17:43
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Mike Tyson ve Jake Paul tarihi maç öncesinde tartıya çıkmış ardından Tyson, Paul'a ayağına bastığı gerekçesiyle tokat atmıştı. Yaşananlar büyük ses getirirken Jake Paul'dan karşılaşmaya saatler kala beklenmedik bir hamle geldi.

PROFİLİNİ DEĞİŞTİ

Paul, Instagram'daki profil fotoğrafına 2022'deki Oscar töreninde sunucu Chris Rock'un oyuncu Will Smith'ten tokat yediği ana ait kareyi koydu.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Mike Tyson, 80 milyon dolarlık ödülün dağıtılacağı maçta Jake Paul ile karşı karşıya gelecek. 16 Kasım Cumartesi saat 04.00'te başlayacak mücadele öncesinde iki boksör tartıya çıktı. Kilo ölçümlerinden sonra Mike Tyson, Jake Paul ile yüzyüze geldiği sırada ayağına bastığı gerekçesiyle Paul'a tokat attı. Tokat sonrası bir anda ortalık karışırken Tyson, ekibinin müdahalesiyle Paul'un yanından uzaklaştırıldı.

Mike Tyson'dan tokat yiyen Jake Paul'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle
Mike Tyson\'dan tokat yiyen Jake Paul\'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle

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Son Dakika Spor Mike Tyson'dan tokat yiyen Jake Paul'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Osman Kaan:
    Ferhat erkeklik dedin de burda dünyanın hakaretini yedikten sonra hala dolaşıyorsun burda 95 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    ferhat eser at yaprağı yedin mi hiç 44 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Mayk tysonu 8 sekiztasa benzetiyorum gelen giden koyuyor 35 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    mike tysonu BEŞİKTAŞA benzetiyorum gelene gidene saplıyor 3 35 Yanıtla
  • Burak Şan:
    8taş lı kaypak ferhat eser 33 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Beşiktaş Ne Alâka Embesil Boş Boğaz Ferhat 29 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hakemlerin çocukları glatasaraylılar konu erkeklikse siz dağılın konu sizlik değil oe 1 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Show Zamanı Numara dan 80Milyon dolar geliyor 3 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    burak şan annenesor anlatır 1 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    pempesaraylı galatasaraylılar inliyor yine 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mike Tyson'dan tokat yiyen Jake Paul'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle - Son Dakika
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