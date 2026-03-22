Milan Skriniar için Fenerbahçe'yi endişelendirecek uyarı - Son Dakika
Milan Skriniar için Fenerbahçe'yi endişelendirecek uyarı

Milan Skriniar için Fenerbahçe\'yi endişelendirecek uyarı
22.03.2026 17:14
Milan Skriniar için Fenerbahçe\'yi endişelendirecek uyarı
Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Slovak oyuncu Milan Skriniar'ın milli aradan sonra takıma dönmesi beklenirken, milli takıma çağrılan yıldız oyuncuya Slovakya cephesinden sakatlığı hakkında taraftarları endişelendirecek önemli bir uyarı geldi.

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı bulunan Milan Skriniar, ülkesi Slovakya'nın milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Slovak oyuncu Skriniar'ın milli takıma çağrılması sonrası yıldız ismin sakatlığı hakkında Slovak cephesinden önemli bir uyarı geldi.

"KARİYERİNİN BİR KISMINI RİSKE ATTI"

Slovakya teknik direktörü Francesco Calzona, Skriniar'ın son durumuna ilişkin bir açıklama yaparak "Ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve bizimle olmak için elinden geleni yapıyor. Bu maçlarda hazır olmak için kariyerinin bir kısmını riske attı." dedi.

Milan Skriniar için Fenerbahçe'yi endişelendirecek uyarı

'GERİ DÖNMESİNİ TAVSİYE ETMEM'

Slovak spor doktoru ve ortopedist Roman Fano ise Skriniar'ın durumuyla ilgili temkinli olunması gerektiğini vurgulayarak 'İyileşmesi zor olan bir sakatlık. Yüzde yüz iyileşene kadar kapsamlı bir tedavi ve sakin bir süreç gerekiyor. Elbette oynayabilir ancak iğne ile oynar. Sakatlığının tekrarlama ve hatta kötüleşme riski olur. Ağrıları devam ediyorsa geri dönmesini tavsiye etmem.' ifadelerini kullandı.

Milan Skriniar için Fenerbahçe'yi endişelendirecek uyarı

Son Dakika Spor Milan Skriniar için Fenerbahçe'yi endişelendirecek uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tektabanca1. Tektabanca1.:
    Ben anlamıyorum arkadaş ya adam milli arada hazır olsun diyoruz daha iyileşmeden milli takıma gidiyor kim verecek hesabını sakatlığı nükswderse 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 18:32:31. #7.13#
