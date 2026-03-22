Milan Skriniar için Fenerbahçe\'yi endişelendirecek uyarı

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı bulunan Milan Skriniar, ülkesi Slovakya'nın milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Slovak oyuncu Skriniar'ın milli takıma çağrılması sonrası yıldız ismin sakatlığı hakkında Slovak cephesinden önemli bir uyarı geldi.

"KARİYERİNİN BİR KISMINI RİSKE ATTI"

Slovakya teknik direktörü Francesco Calzona, Skriniar'ın son durumuna ilişkin bir açıklama yaparak "Ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve bizimle olmak için elinden geleni yapıyor. Bu maçlarda hazır olmak için kariyerinin bir kısmını riske attı." dedi.

'GERİ DÖNMESİNİ TAVSİYE ETMEM'

Slovak spor doktoru ve ortopedist Roman Fano ise Skriniar'ın durumuyla ilgili temkinli olunması gerektiğini vurgulayarak 'İyileşmesi zor olan bir sakatlık. Yüzde yüz iyileşene kadar kapsamlı bir tedavi ve sakin bir süreç gerekiyor. Elbette oynayabilir ancak iğne ile oynar. Sakatlığının tekrarlama ve hatta kötüleşme riski olur. Ağrıları devam ediyorsa geri dönmesini tavsiye etmem.' ifadelerini kullandı.