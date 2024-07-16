Kayserililer Milletin Zaferi Bisiklet Turuna Yoğun İlgi Gösterdi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel 'Milletin Zaferi' sloganıyla bisiklet turu etkinliğine Kayserililer yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Kayseri'de sporun ve sporcunun en büyük destekçisi olan Spor A.Ş. 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanı alan Kayseri'de yine anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hain darbe girişiminin, vatandaşların sokaklara çıkarak demokrasi ve egemenlik mücadelesi ile bastırıldığı 15 Temmuz 2016'nın 8'inci yıl dönümünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. farkındalık etkinliklerine devam ediyor. Bu çerçevede 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olan bu önemli günde Büyükşehir Spor A.Ş. 'Milletin Zaferi' sloganıyla 9 kilometrelik parkurda bisiklet turu etkinliği düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel etkinlikte, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndan başlayan bisiklet turu etkinliği, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde son buldu. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cenani Ayaydın ile Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ın da katıldığı 'Milletin Zaferi' temalı bisiklet turu binlerce bisiklet severin katılımıyla sona erdi.

Kayserililer, bu anlamlı etkinlikte ellerinde Türk Bayrağı ve üzerlerinde Milletin Zaferi yazılı tişörtlerle birlik ve beraberlik mesajı verdi. - KAYSERİ