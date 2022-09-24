Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! King'in ardından Emre Mor da sakatlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! King'in ardından Emre Mor da sakatlandı

24.09.2022 14:29
Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! King'in ardından Emre Mor da sakatlandı

Milli ara dönüşü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de milli takımda sakatlanan Joshua King'in ardından Emre Mor'dan da kötü haber geldi. Genç futbolcu, sakatlığı nedeniyle sarı lacivertlilerin bugünkü idmanda yer alamadı.

Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ara dönüşü ezeli rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarı-Lacivertlilerde 2 isimden gelen haber moralleri bozdu.

EMRE'DEN DE KÖTÜ HABER GELDİ

Sarı lacivertli ekipte öncelikle Norveç milli takımında olan Joshua King'in sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosunda çıkarılması moralleri bozarken, bir kötü haber de Emre Mor'dan geldi.

İDMANDA YER ALMADI

Sarı-Lacivertliler'in sezon başında Karagümrük'ten kadrosuna kattığı genç futbolcu Emre Mor, hafif ağrıları nedeniyle bugün gerçekleştirilen idmanda yer almadı. Sağlık ekibinin kontrolleri sonrasında Emre Mor'un son durumunun netlik kazanacağı ifade edildi.

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 2 kötü haber birden

10 MAÇTA 2 GOLÜ VAR

Sarı lacivertli forma ile bu sezon 10 maça çıkan milli futbolcu bu maçlarda 2 de gol kaydetti. Jorge Jesus'un tercihleri arasında olan Emre'nin sakatlığının ciddi olması durumunda Beşiktaş derbisinde oynaması beklenmiyor.

YORUMLAR
500
SPOR Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti SPOR Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Emre Mor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! King'in ardından Emre Mor da sakatlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! King'in ardından Emre Mor da sakatlandı
14:17 Resmi tatili fırsat bilen Bulgarlar, Edirne'ye bu kez kışlık alışveriş için akın ediyor
14:03 Kırıkkale'de bir mağaza, Iphone marka telefona indirim yapınca izdiham yaşandı
13:24 TikTok hesabında yayın açan Mehmet Ali Erbil, dans eden kadını ağzı açık izledi
13:20 Turuncu ve gri kategorilerde aranan 3 PKK'lı terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi
12:50 Lenf kanserine yakalanan Hakan Özoğuz, sağlık durumunu hakkında konuştu: Tedavi aşamasında gerekenler yapılıyor, konserlerde görüşürüz
12:39 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıtta 2 liraya yakın indirim bekleniyor
12:31 Usta oyuncu Şevket Altuğ'un son hali hayranlarını şaşırttı
12:15 Konserindeki görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranı sahneye atlayıp Bülent Ersoy'u dudağından öptü
11:57 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin zehirlendiği Bolu'nun Yuva köyünde şüpheler muhtara yöneldi! Başsavcılık, soruşturma izni aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 14:36:29. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! King'in ardından Emre Mor da sakatlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement