Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! King'in ardından Emre Mor da sakatlandı

Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ara dönüşü ezeli rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarı-Lacivertlilerde 2 isimden gelen haber moralleri bozdu.

EMRE'DEN DE KÖTÜ HABER GELDİ

Sarı lacivertli ekipte öncelikle Norveç milli takımında olan Joshua King'in sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosunda çıkarılması moralleri bozarken, bir kötü haber de Emre Mor'dan geldi.

İDMANDA YER ALMADI

Sarı-Lacivertliler'in sezon başında Karagümrük'ten kadrosuna kattığı genç futbolcu Emre Mor, hafif ağrıları nedeniyle bugün gerçekleştirilen idmanda yer almadı. Sağlık ekibinin kontrolleri sonrasında Emre Mor'un son durumunun netlik kazanacağı ifade edildi.

10 MAÇTA 2 GOLÜ VAR

Sarı lacivertli forma ile bu sezon 10 maça çıkan milli futbolcu bu maçlarda 2 de gol kaydetti. Jorge Jesus'un tercihleri arasında olan Emre'nin sakatlığının ciddi olması durumunda Beşiktaş derbisinde oynaması beklenmiyor.