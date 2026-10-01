Milli atlet Emre Basut, 400 metre engelde 52.34 ile Dakar 2026 Olimpiyat vizesi aldı

Kayseri Neva Atletizm Spor Kulübü'nün Milli Atleti Emre Basut; İtalya'da elde ettiği 52.34'lük derecesiyle Senegal'in Dakar kentinde düzenlenecek 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları vizesini aldı.

Türkiye genelinde tüm atletizm branşlarında olimpiyat kotası alabilen yalnızca 4 sporcudan biri olan Basut, Türk atletizmi ve Kayseri adına bir başarıya imza attı. İtalya'nın Rieti kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Şampiyonası'nda piste çıkan Emre Basut, 400 metre engel branşında saliselerle yarıştı. Üst düzey bir taktik ve yüksek tempolu performans sergileyen milli atlet, finiş çizgisini 52.34 saniyede geçerek Gençlik Olimpiyatları barajını aştı. Başarılı sporcu; Türkiye'nin atletizmde kazandığı toplam 4 olimpiyat kotasından birine adını yazdırdı.

"Türkiye'den kota alan 4 sporcudan birine sahip olmak gurur verici"

Başarıyı ve hazırlık sürecini değerlendiren Antrenör Ramazan Fatih Efe, elde edilen sonucun sistemli ve titiz bir mühendislik çalışmasının ürünü olduğunu belirterek şunları kaydetti; "400 metre engel; ritim, hız ve zihinsel dayanıklılığın milimetrik hesaplarla birleştiği dünyanın en zorlu branşlarından biridir. Emre, Rieti'de koştuğu 52.34 ile hem potansiyelini kanıtladı hem de Türkiye genelinde bu kotayı alabilen yalnızca 4 elit atlet arasına adını yazdırdı. Bu başarı sadece kulübümüz Neva Atletizm için değil, tüm Kayseri sporu için devasa bir gurur kaynağıdır. Ancak bizim için bu kota bir varış noktası değil; Dakar'da ay-yıldızlı bayrağımızı kürsüye taşıma hedefimizin ilk adımıdır. Şehrimizin ve milletimizin desteğini arkamızda hissetmek en büyük gücümüz."

Dakar 2026 vizesini alarak tarihi bir eşiği aşan milli atlet Emre Basut ise duygularını; "Rieti'de piste çıkarken hedefim sadece barajı geçmek değil, döktüğümüz her damla terin hakkını vermekti. Türkiye'den Gençlik Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan 4 sporcudan biri olmak benim için hem tarifsiz bir onur hem de büyük bir sorumluluk. Antrenörüm Ramazan Fatih Efe ile birlikte gece gündüz çalıştık. Şimdi önümüzde daha sıkı bir hazırlık dönemi var. Dakar'da hem ülkemi hem de Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edip podyuma çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandı.