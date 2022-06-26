Milli atlet en iyi derecesini koştu - Son Dakika
Üye Girişi

Milli atlet en iyi derecesini koştu

26.06.2022 14:03
Milli atlet en iyi derecesini koştu

Zonguldaklı milli atlet Doğukan Kilcioğlu, Bursa'da yapılan U-23 Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 110 metre engellide bu sezonki en iyi derecesini (14.28) koşarak, ay-yıldızlı forma altında İtalya'da yapılacak U-23 Akdeniz Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Zonguldaklı milli atlet Doğukan Kilcioğlu, Bursa'da yapılan U-23 Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 110 metre engellide bu sezonki en iyi derecesini (14.28) koşarak, ay-yıldızlı forma altında İtalya'da yapılacak U-23 Akdeniz Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Zonguldaklı milli atlet Doğukan Kilcioğlu, başarılarına bir yenisini daha eklendi. Kilcioğlu, 25-26 Haziran tarihlerinde Bursa'da düzenlenen U-23 Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 110 metre engellide bu sezonki en iyi derecesini (14.28) koşarak Türkiye ikincisi oldu. Kilcioğlu, almış olduğu bu büyük başarıyla 14-15 Eylül tarihleri arasında İtalya'da yapılacak olan U-23 Akdeniz Oyunları'ndaki barajı (14.30) geçerek milli takımda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Milli atletizm antrenörü Utku Duman, "Emeklerinden dolayı sporcumu kutluyorum. Önümüzdeki yarışmalarda 14 saniyenin altında bir derece koşmak hedefimiz. Bunun için sezonun kalan yarışma takvimini en iyi şekilde değerlendireceğiz. İnşallah İtalya'da ay-yıldızlı forma altında ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Kaykaycılar hünerlerini sergiledi Kaykaycılar hünerlerini sergiledi Uludağ'ın eteklerinde hasat edilen Napolyon kirazı büyükşehirlere gönderiliyor Uludağ'ın eteklerinde hasat edilen Napolyon kirazı büyükşehirlere gönderiliyor
Kaynak: İHA

Atletizm, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli atlet en iyi derecesini koştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:17 İnternetten tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı: Çocuklarımın rızkını bile ona verdim
13:16 Balayından dönüyorlardı! Yeni evli çift korkunç kazada hayatlarını kaybetti
13:14 Çankırı Belediyesi sağlık ocağının suyunu kesince binaya hortum çekmek zorunda kaldılar!
13:12 Uyuşturucu için üvey babasına bıçak çekti! Polis biber gazıyla etkisiz hale getirildi
13:10 Rusya, başkent Kiev'i vurdu! Peş peşe füzeler ateşlendi
13:09 Sünnet olmak istemeyen çocuk salondan kaçtı! İşte gülümseten o anlar
13:08 Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı
13:06 İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin?
13:04 Bir zamanlar Fenerbahçe'de top koşturan Guiza'ya oğlundan şaşırtan suçlama: Beni terk etti
12:19 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 14:20:05. #1.11#
SON DAKİKA: Milli atlet en iyi derecesini koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement