Milli atletler, 4. Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak - Son Dakika
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Milli atletler, 4. Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak

07.09.2022 10:56
Milli atletler, 4. Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak

Milli atletler, İtalya'da 4. Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Milli atletler, İtalya'da 4. Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, atletizmde yılın son uluslararası pist şampiyonası hafta sonu Pescara kentinde gerçekleştirilecek.

Akdeniz Atletizm Birliği üyesi 28 ülkenin katılacağı organizasyonda, 40 branşta yarışlar yapılacak.

Şampiyonada, Türkiye'yi gülle atmada Alperen Karahan, yüksek atlamada Atilla Göktuğ Taşdelen, disk atmada Enes Çankaya, 5000 metre koşuda Ramazan Baştuğ, 200 metre koşuda Anthony George Smith, yürüyüşte ise Mazlum Demir ve Evin Demir temsil edecek.

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Kaynak: AA

Atletizm, Akdeniz, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli atletler, 4. Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak - Son Dakika

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