Şampiyonada, Türkiye'yi gülle atmada Alperen Karahan, yüksek atlamada Atilla Göktuğ Taşdelen, disk atmada Enes Çankaya , 5000 metre koşuda Ramazan Baştuğ, 200 metre koşuda Anthony George Smith, yürüyüşte ise Mazlum Demir ve Evin Demir temsil edecek.

Kaynak: AA

Atletizm, Akdeniz, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli atletler, 4. Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.