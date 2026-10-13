Milli boksör Buse Nur Yazan, ilk dünya şampiyonluğu için Karadağ'da ringe çıkıyor

Üst minik ve yıldız kategorilerinde Avrupa şampiyonlukları bulunan 18 yaşındaki milli sporcu Buse Nur Yazan, yarın Karadağ'da başlayacak 19 Yaş Altı Dünya Boks Şampiyonası'na altın madalya kazanma hedefiyle hazırlandı.

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki sporcusu Buse, Erzurum'da 2022'de düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda, 2024'te Bosna Hersek'te yapılan Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda ise 66 kiloda birincilik kürsüsüne çıktı.

Sırbistan'ın Loznica kentinde ağustosta gerçekleştirilen Avrupa 19 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda 70 kilo finalinde ringe çıkan milli sporcu, ikinci olup gümüş madalya kazandı.

Buse, ilk kez katılacağı 19 Yaş Altı Dünya Boks Şampiyonası'na Mersin'deki Akdeniz Boks ve Eskrim Antrenman Salonu'nda hazırlandı.

Milli takım antrenörü Naci Oral eşliğinde çalışan Buse, Karadağ'da yarın başlayıp 27 Ekim'de sona erecek turnuvadan şampiyonlukla dönmeyi hedefliyor.

"Önceki turnuvalar benim için güzel tecrübe oldu"

Buse Nur Yazan, AA muhabirine, Karadağ'da kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğu için mücadele edeceğini söyledi.

Boksa 8 yaşında başladığını dile getiren Buse Nur, "Hedefim her zaman altın madalya, şampiyon olmak. Önceki turnuvalar benim için güzel tecrübe oldu. 19 Yaş Altı Dünya Boks Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefliyorum. Umarım şampiyon olarak ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." dedi.

Buse, antrenmanlarının yoğun geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

"Çok çalışıyorum, bazen sosyal hayatım olmuyor ve ailemi bile zor görüyorum. Bu yıl sürekli kamplardaydım. Ara ara eve geldikten sonra tekrar kamplara katılıyorum. Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olup en büyük hedefim olan 2032 Yaz Olimpiyat Oyunları'na kota almayı ve orada ülkemi en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olmayı istiyorum."

"Hedefimiz zirveye çıkmak"

Antrenör Naci Oral da Buse'nin gelecek vadeden önemli bir boksör olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Buse çok çalışıyor ve kendine inanıyor. Biz de ona sonuna kadar güveniyoruz. Avrupa ikinciliği bizim için iyi tecrübe oldu. Şimdi de bu tecrübeyi 19 Yaş Altı Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya çevirmek istiyoruz. Hedefimiz şampiyonada zirveye çıkmak ve Türk bayrağını göndere çekmek. Koleksiyonumuza, hanemizde olmayan dünya şampiyonluğu madalyasını inşallah eklemek istiyoruz."