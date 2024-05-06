Milli cimnastikçi Murat Canbaş için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Milli cimnastikçi Murat Canbaş için anma töreni düzenlendi

Milli cimnastikçi Murat Canbaş için anma töreni düzenlendi

Bolu'da 6 Mayıs 1994'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli cimnastikçi Murat Canbaş için mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene, Canbaş'ın ailesi, spor camiasından isimler ve vatandaşlar katıldı. Canbaş'ın kısa ancak başarılı spor kariyeri ve dünya literatürüne katkıları anıldı.

06.05.2024 14:43
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Bolu'da 6 Mayıs 1994'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli cimnastikçi Murat Canbaş için mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Bolu Şehitler Mezarlığı'ndaki törene, Canbaş'ın ailesinin yanı sıra Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, daire müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Çelen, takım arkadaşı Canbaş için düzenlenen anma töreninde farklı duygular içerisinde bulunduğunu dile getirdi.

Suat Çelen, Canbaş ile çok anıları olduğunu anlatarak, "Hem sizleri görünce hem de buraya her geldiğimizde onu hatırlıyorum. Allah, hepimize vefatımızdan sonra onun gibi anılmayı nasip etsin. Çok kısa ömründe herkeste unutulmayacak izler bıraktı." dedi.

Cimnastik ailesinin bugün dünya şampiyonu çıkarmasında Canbaş'ın, Türkiye'nin gittiği ilk dünya şampiyonasında finalde mücadele etmesinin büyük etkisi olduğunu söyleyen Çelen, "Sporcularımıza rol model olan şampiyonlar çok önemli. O yüzden kendisinden Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Güler de "Türkiye'nin gururu, dünya cimnastik camiasının hep gurur ve saygı duyduğu, isminin altın harflerle spor tarihine yazıldığı Bolu'nun evladı, merhum Murat Canbaş'ı rahmetle anıyoruz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Ruhun şad olsun inşallah." ifadesini kullandı

Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından Canbaş'ın mezarına karanfil bırakıldı.

Vefatından 10 gün önce dünya literatürüne katkı sağladı

Bolu'da 1975 yılında dünyaya gelen Murat Canbaş, henüz 7 yaşındayken öğretmenleri ve cimnastik antrenörlerinin dikkatini çekti. Cimnastik okuluna giden Canbaş, ilk altın madalyasını 1986'da Macaristan'da düzenlenen Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'nda kazandı.

Spor kariyerine birer dünya ve Avrupa, 5 Balkan ve 11 Türkiye şampiyonluğu ile 70'ten fazla madalya sığdıran Canbaş, 6 Mayıs 1994'te geçirdiği trafik kazası sonucu 19 yaşında hayatını kaybetti.

Canbaş'ın ölümünden 10 gün önce Avustralya'da katıldığı Dünya Gençler Şampiyonası'nda atlama beygirinde yaptığı özel figür, "Canbaş hareketi" olarak dünya cimnastik literatürüne geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli cimnastikçi Murat Canbaş için anma töreni düzenlendi - Son Dakika

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