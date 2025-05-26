Milli futbolcu Samet Akaydın ile oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar, yaşadıkları birlikteliği bir adım öteye taşıdı.
Sosyal medyadan sık sık birlikte yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken çiftten, takipçilerini sevindirecek bir haber geldi. Akaydın, oldukça romantik bir organizasyonla Çağlar'a evlenme teklifinde bulundu.
Bu özel anları sosyal medya hesabından yayınlayan Çağlar, paylaşımına, "Evet dedim!" notunu düştü. Öte yandan, Akaydın'ın Çağlar için hazırladığı sürpriz organizasyon takipçilerinden tam not aldı.
Son Dakika › Spor › Milli futbolcu Samet Akaydın'dan oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar'a romantik evlilik teklifi - Son Dakika
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