Spor

- Milli hakem Edirne'de mahalle ligi müsabakasını yönetti

Süper Lig hakemi Yankaya, mahalle ligi şampiyonasında düdük çaldı

EDİRNE - Edirne'de Mahalle Ligi futbol müsabakasında final maçını Süper Lig hakemi Özgür Yankaya yönetti.

Edirne'de Mahalle Ligi final maçında, Şükrüpaşa İlkokulu arasındaki müsabakaları Vali Fahri Yücel İlkokulu penaltılarda yenerek şampiyon oldu. Final maçını Süper Lig hakemi Özgür Yankaya yönetti.

Daha önce sporla tanışmamış veya düzenli olarak spor yapma fırsatı bulayan çocuklar için futbol, basketbol ve voleybol müsabakaları yapıldı. Sporla buluşan çocuklar "Mahalle Ligi" turnuvalarında mücadele eden çocuklar büyük sevinç yaşadı. Düzenlenen organizasyona 59 okuldan 1475 öğrenci katıldı ve etkinliğe katılan çocuklar büyük bir coşku mücadele etmenin mutluluğunu yaşadı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim AK ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Şükrüpaşa Atletizm Sahasında düzenlenen final maçını öğrencilerle birlikte izleyerek, spor dallarında şampiyon olan öğrencilere madalyalarını takdim etti.

Milli Hakem düdük çaldı

"Mahalle Ligi" final maçında, Şükrüpaşa İlkokulu rakibi Vali Fahri Yücel İlkokulu'nu penaltılarda yenerek şampiyon olduğu futbol müsabakasının finalinde tecrübeli hakem Özgür Yankaya düdük çaldı.

Gerçekleştirilen etkinlikle çocuklar sporun birleştirici gücünü keşfetti ve büyük bir heyecan yaşadı.

Ayrıca yapılan etkinlikle beraber çocuklara sporun fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunması hedeflendi.