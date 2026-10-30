Milli halterci Asel Şenel\'in hedefi yeni başarılara imza atmak

Dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonlukları elde eden 14 yaşındaki milli halterci Asel Şenel, uluslararası organizasyonlarda yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde yaşayan ve haltere 2023 yılında başlayan Asel, kısa sürede elde ettiği derecelerle dikkati çekti.

2024'te Türkiye ikincisi olan Asel Şenel, 2025'te Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Asel, aynı yıl İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda koparmada altın, silkme ve toplamda gümüş madalya elde etti.

Kolombiya'da bu yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 44 kiloda mücadele eden milli sporcu, toplamda 143 kilo kaldırarak organizasyonu 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı ve dünya ikincisi oldu.

Kosova'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda ise 45 kiloda yarışan Asel Şenel, 3 altın madalya kazanarak ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Koparmada Avrupa rekoru kıran genç sporcu, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

"En büyük hedefim olimpiyatta altın madalya almak"

Asel Şenel, haltere 2023'te başladığını belirterek, başarıya ulaşmak için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Uzun süre düşük kiloda olduğu için toparlanmakta zorlandığını anlatan Asel, "O dereceye gelebilmek için çok çabaladım." dedi.

Madrid'deki Avrupa Şampiyonası'nda koparmada altın, silkme ve toplamda gümüş madalya kazandığını hatırlatan Asel Şenel, 2026 Dünya Şampiyonası'nda da madalya elde ettiğini ifade etti.

Kosova'daki Avrupa Şampiyonası'nda üç altın madalya kazanarak rekor kırmanın kendisi için gurur verici olduğunu dile getiren genç sporcu, şöyle konuştu:

"Antrenörümü, ailemi, çevremdeki herkesi gururlandırdığım için mutluydum. Ben haltere başladığımda herkesin tabii ki biraz ön yargıları vardı. Sonrasında ben dereceler yapmaya başladığımda herkesin görüşleri farklı oldu. Bir noktada da çevreme örnek oldum."

Hedeflerinin henüz tamamına ulaşmadığını belirten Şenel, "Hedefimin yarısına ulaştım diye düşünüyorum. En büyük hedefim büyükler kategorisinde altın madalya almak ve inşallah diğer senelerde de olimpiyata gitmek." ifadelerini kullandı.

"Yetenek olarak kendini zaten belli ediyordu"

Asel Şenel'in beden eğitimi öğretmeni ve antrenörü İsa Güngör de öğrencisinin yeteneğini ilk günden fark ettiğini söyledi.

Çarıksaray Şehit Bekir Akçil Ortaokulu'nda görev yaptığı dönemde Asel ile tanıştığını anlatan Güngör, "Asel 5'inci sınıftaydı. Ben beden eğitimi öğretmeni olarak Çarıksaray Şehit Bekir Akçil Ortaokulu'na atandım. Dersine girdiğimde Asel'i gördüm. Yetenek olarak kendini zaten belli ediyordu." diye konuştu.

Milli halterci Asel Şenel, büyükler kategorisinde altın madalya kazanma ve olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.