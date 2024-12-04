Milli halterciler, Bahreyn'de Dünya Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak - Son Dakika
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Milli halterciler, Bahreyn'de Dünya Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak

Milli halterciler, Bahreyn\'de Dünya Halter Şampiyonası\'nda podyuma çıkacak

Bahreyn'de 6 Aralık Cuma günü başlayacak Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi 4 sporcu temsil edecek.

04.12.2024 10:46
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Bahreyn'de 6 Aralık Cuma günü başlayacak Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi 4 sporcu temsil edecek.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilecek şampiyonada kadınlar 45 kiloda milli sporcular Cansu Bektaş ve Gamze Altun, erkekler 67 kiloda da Yusuf Fehmi Genç ile Kaan Kahriman madalya mücadelesi verecek.

Şampiyona için bugün Bahreyn'e gidecek milli sporcular, antrenörler Ferhat Coşkun, İsa Makal, Mehmet Doğan ve Gökhan Kuşçuoğlu yönetiminde çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Dünya Şampiyonası için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2024 yılının son organizasyonu olan Büyükler Dünya Şampiyonası'na 4 sporcumuzla katılıyoruz. Bu yıl uluslararası alanda çok önemli başarılara imza attık. Özellikle yıldızlar ve gençler kategorilerinde takımlarımız çok sayıda madalya kazanarak kürsülerde yer aldı. Bahreyn'de sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar. Bizlere destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza ve genel müdürümüze teşekkür ediyorum."

Milli haltercilerden Cansu Bektaş da "Bu şampiyonaya Konya'da çok iyi hazırlandık. Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'da yapılan şampiyonada bronz madalya kazandım, hedefim bu yıl şampiyon olarak kürsüye çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Fehmi Genç ise "2024 yılının son organizasyonu için hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah asıl hedefim olan büyükler kategorisinde Bahreyn'de madalya kazanmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Şampiyona 15 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli halterciler, Bahreyn'de Dünya Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak - Son Dakika

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