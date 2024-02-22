Milli Kadın Hentbol Takımı, Bulgaristan maçlarına hazırlanıyor - Son Dakika
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Milli Kadın Hentbol Takımı, Bulgaristan maçlarına hazırlanıyor

Milli Kadın Hentbol Takımı, Bulgaristan maçlarına hazırlanıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda Bulgaristan ile oynayacağı maçların hazırlıklarına Ankara'da başladı. Milli takım, Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde başantrenör Costica Buceschi yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

22.02.2024 17:23
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda Bulgaristan ile oynayacağı maçların hazırlıklarına Ankara'da başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, grupta 28 Şubat'ta deplasmanda, 3 Mart'ta ise Ankara'da Bulgaristan ile karşılaşacak milli takım, kampa girdi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde başantrenör Costica Buceschi yönetiminde ilk çalışmalarını yaptı.

Milli takımın kamp kadrosunda yer alan oyuncular ise şunlar:

Kaleci: Merve Erbektaş, Selen Akalın, Yaren Göker

Sol oyun kurucu: Aslı İskit Çalışkan, Betül Yılmaz, Diğdem Hoşgör, Sevgi Kalyoncuoğlu

Sol kanat: Beyza İrem Türkoğlu, Ceylan Aydemir

Orta oyun kurucu: Betül Karaarslan, Dönegül Bozdoğan, Gülcan Tügel, Yasemin Şahin

Sağ oyun kurucu: Edanur Çetin, Zeynepnur Ulukoz

Sağ kanat: Ayşenur Kara, Bilgenur Öztürk, Emine Gökdemir

Pivot: Ceren Demirçelen, Cansu Akalın, Fatma Akgün, Nurceren Göktepe

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli Kadın Hentbol Takımı, Bulgaristan maçlarına hazırlanıyor - Son Dakika

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