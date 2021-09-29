Üye Girişi
Milli kaleciden dünya şampiyonluğu sözü - Son Dakika

Milli kaleciden dünya şampiyonluğu sözü

29.09.2021 10:10
Milli kaleciden dünya şampiyonluğu sözü, System.String[]

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, son Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nın başarılı file bekçisi Malatyalı Selim Karadağ'ı konuk etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, son Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nın başarılı file bekçisi Malatyalı Selim Karadağ'ı konuk etti. Milli kaleci Karadağ'dan dünya şampiyonluğu sözünü alan Başkan Güder, "Büyük bir başarı hikayesi yazdınız. Türkiye sizinle gurur duyuyor" dedi.

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final müsabakasında zorlu rakibi İspanya'yı 6-0'lık skorla yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı başaran Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Selim Karadağ, Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret etti. Tüm Türkiye'yi büyük sevince boğan bu başarının göğüslerini kabarttığını ifade eden Başkan Güder, başarılı kaleciyi Karadağ'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Başarılı file bekçisi Karadağ ise ziyaret sonunda Başkan Güder'e 44 numaralı Ampute Futbol Milli Takımı'nın formasını hediye ederek, dünya şampiyonluğu için söz verdi.

Selim Karadağ: "Ülkemizi en yukarılara taşımak istiyoruz"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in her daim destekçileri olduğunun altını çizen Ampute Futbol Milli Takımı kalecisi Selim Karadağ, "Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, Polonya'dayken bizi aradı ve tebrik etti. Tüm takım olarak bu bizi çok ama çok mutlu etti. Allah kendisinden razı olsun. Başkanımızın bizim en büyük destekçilerimizden birisi. Engelli bireyler için yaptıklarını hepimiz görüyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak Engelsiz Yaşam Merkezi'nin faaliyette olması da bu değerin bir göstergesidir. Engelli bireylere yaptıkları yardımları da biliyoruz. Engelli spor branşlarında ülkemizi en üstte taşımak istiyoruz. Başkanımıza söz verdim. Bundan sonraki hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Bugün başkanımız bizler kabul etti. Gösterdiği misafirperverliğinden ötürü başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Osman Güder: "Türkiye sizinle gurur duyuyor"

Ampute Futbol Milli Takımının tüm Türkiye'yi sevince boğan bir başarı elde ettiklerini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Selim kardeşimizi ve takım arkadaşlarını tebrik ediyorum. Güzel bir gururu bize yaşattılar. O gün Avrupa'da şampiyon olduklarında bizler de burada o mutluluğu yaşadık. Mutluluktan gözlerimiz yaşardı. Kendisiyle telefonda konuşarak, bu büyük mutluluğumuzu paylaşmış. Büyük bir başarı hikayesi yazdınız. Türkiye sizlerle gurur duyuyor. Yüreklerinize sağlık. Özel gereksinimli insanlara özel ilgi göstermek gerekiyor. Bu bireyleri her daim hayata bağlamamız gerekiyor. Battalgazi Belediyesi olarak bizler özel gereksinimli bireylerimizi önemsiyoruz. Onlar bizim başımızın tacıdır. Özel gereksinimli bireylerimize destek olunca neler yapabileceklerini hepimize gösterdiler. Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde vatandaşlarımıza ihtiyacına göre tedaviler uyguluyoruz. Bugüne kadar hep destek olduk ve bundan sonraki süreçte de onlara desteğimiz sürecek" dedi. - MALATYA

Milli kaleciden dünya şampiyonluğu sözü
Milli kaleciden dünya şampiyonluğu sözü
Milli kaleciden dünya şampiyonluğu sözü
Milli kaleciden dünya şampiyonluğu sözü

Osman Güder, Karadağ, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli kaleciden dünya şampiyonluğu sözü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da otogarı kana bulayacakken yakalanan teröristler: Para için her şeyi yaparım 11:21 İstanbul'da otogarı kana bulayacakken yakalanan teröristler: Para için her şeyi yaparım Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada 11:18 Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada Yaralananların yardımına koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti 11:04 Yaralananların yardımına koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti
Döve döve kaçırıp eşinden 50 bin lira fidye isteyen zanlılar tutuklandı 11:00 Döve döve kaçırıp eşinden 50 bin lira fidye isteyen zanlılar tutuklandı Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı 10:52 Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda 10:27 Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda
Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor 10:20 Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf 09:44 Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf

Son Dakika Haberleri
11:21 İstanbul'da otogarı kana bulayacakken yakalanan teröristler: Para için her şeyi yaparım
11:17 Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada
11:05 Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi
11:03 Yaralananların yardımına koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti
11:01 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten alıcı buluyor
10:51 Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı
10:49 Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı
10:43 Kağıthane'de okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı! O anlar kameralara yansıdı
10:29 Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım
10:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi
850 milyon euroluk Real Madrid'i yenen Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü 850 milyon euroluk Real Madrid'i yenen Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü         
11:22
Konserinde dans eden Yıldız Tilbe, kıyafetini azizliğine uğrayınca iç çamaşırı gözüktü Konserinde dans eden Yıldız Tilbe, kıyafetini azizliğine uğrayınca iç çamaşırı gözüktü         
11:20
Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi         
11:06
Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten alıcı buluyor Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten alıcı buluyor         
11:02
Bu iş yerinde hesap yerine bahşiş var! Müşteriler gönlünden koptuğu kadar ödüyor Bu iş yerinde hesap yerine bahşiş var! Müşteriler gönlünden koptuğu kadar ödüyor         
10:58
Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı         
10:49
Activision Blizzard'ın cinsel taciz suçundan dolayı 18 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi Activision Blizzard'ın cinsel taciz suçundan dolayı 18 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi         
10:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi         
10:17
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi         
09:09
Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı         
07:18
29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi         
07:14
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 11:29:52. #1.13#
SON DAKİKA: Milli kaleciden dünya şampiyonluğu sözü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement