Milli Kick Boksçu Hiranur Demirci, Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Zirveyi Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Kick Boksçu Hiranur Demirci, Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Zirveyi Hedefliyor

Türkiye ve dünya kupası şampiyonu milli kick boksçu Hiranur Demirci, Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor. 17 yaşındaki Demirci, antrenmanlarının yoğun ve zorlu geçtiğini belirterek, şampiyon olmanın kolay olmadığını söyledi. Antrenörü Mustafa Ersin Şimşek ise Demirci'nin hırsıyla memnun olduğunu ve dünya şampiyonluğunu beklediklerini ifade etti.

18.07.2024 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ve dünya kupası şampiyonu milli kick boksçu Hiranur Demirci, Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda kürsünün zirvesini hedefliyor.

Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Demirci, 13 yaşında antrenörü Mustafa Ersin Şimşek'le tanıştıktan sonra kick boksa başladı.

Milli sporcu, son olarak mayısta İstanbul'da düzenlenen 9. Turkish Open WAKO Dünya Kupası ile bu ay Konya'da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Altın madalya hedefiyle ağustosta Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Hiranur Demirci, AA muhabirine, antrenmanlarının yorucu ve yoğun geçtiğini söyledi.

Günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlandığını dile getiren Demirci, "Torba ve lapayla çalışıyorum, sürekli maç yapıyoruz. Antrenmanlarım biraz sert geçiyor çünkü şampiyona zor, şampiyon olmak kolay değil. Bu yüzden baskılı ve ağır antrenmanlar yapıyoruz. Sporcu bu şekilde şampiyon olur zaten." dedi.

Demirci, bu yıl İstanbul ve Konya'da düzenlenen şampiyonalarda zorlu rakiplerle karşılaştığını belirtti.

Yarı final ve final müsabakalarının zor geçtiğini anlatan Demirci, şöyle konuştu:

"İstanbul'da düzenlenen 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'ndaki final müsabakasında rakibim beni çok zorladı. Rakiplerimin hepsi sağlamdı ama pes etmedim. Konya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda ise yarı finaldeki rakibim zorladı. Kick Boks Dünya Kupası'nda finaldeki rakibimle Konya'da yarı finalde tekrar karşılaştık. Antrenörümün desteğiyle son saniyelerde maçı çevirdim. Verdiği emekleri düşününce o maçı bırakmak imkansızdı."

Demirci, zorlu 4 maçını da antrenörü sayesinde kazandığını söyledi.

Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlandığını vurgulayan Demirci, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalara ara vermeden devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Hiranur'dan dünya şampiyonluğu bekliyoruz"

Hiranur'un antrenörü Mustafa Ersin Şimşek de sporcusunun antrenmanlarda kendilerini zorladığını dile getirdi.

Şampiyona sürecinin zorlu antrenmanlarla geçtiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Şampiyonalardan sonra kızımız daha istekli oldu, potansiyeli düşmedi. Milli takıma seçildikten sonra ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek amacıyla ertesi gün antrenmanlara başlamak için beni aradı. Hiranur'un hırsı bizi biraz yoruyor ama bu kadar istekli oluşu memnun da ediyor. Hiranur'dan dünya şampiyonluğu bekliyoruz. Şampiyonada ülkemizi, ilimizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmesini ve İstiklal Marşı'nı kürsüde okutmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Kick Boksçu Hiranur Demirci, Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Zirveyi Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
09:24 Terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat hücresi çökertildi Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
23:00 Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu
09:55 Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi
09:39 Beşiktaş’ta neler oluyor Immobile’yi gören Aboubakar’ın içinden Ronaldo çıktı Beşiktaş'ta neler oluyor? Immobile'yi gören Aboubakar'ın içinden Ronaldo çıktı
09:11 Artık saatler kaldı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye kavuşuyor Artık saatler kaldı! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye kavuşuyor
08:44 Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu TFF’nin yeni başkanı bugün belli oluyor Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu? TFF'nin yeni başkanı bugün belli oluyor
08:44 Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı Makyörü Tolgahan Karataş’ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu
08:11 Adaylıktan çekilebilir “Hastayım“ açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı Adaylıktan çekilebilir! "Hastayım" açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı
08:11 Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi
06:07 İstanbullu bu gece uyumadı Nem oranı Ataşehir ve Ümraniye’de yüzde 100 ile rekor kırdı İstanbullu bu gece uyumadı! Nem oranı Ataşehir ve Ümraniye'de yüzde 100 ile rekor kırdı
00:57 Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 10:33:32. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Kick Boksçu Hiranur Demirci, Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Zirveyi Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement