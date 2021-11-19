Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Dayanıklılığı ön plana alan, 6, 8,12 ve 24 saat boyunca süren yarışların yapıldığı Dünya Endurance (Dayanıklılık) Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk sporcu olan Asrın Rodi Pak, yeni sezonda hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Motosiklete 4 yaşında binmeye başlayan Türkiye ve Avrupa'da birçok başarıya imza atan Asrın Rodi Pak, geçen sezon ilk kez katıldığı Dünya Endurance Şampiyonası'nda Fransa etabında birincilik elde etti. Genç sporcu sezonu takım arkadaşları İsviçreli sporcu Kevin Trueb ve Fransız sporcu Mathieu Charpin ile genel klasmanda 15. sırada tamamladı.

Gelecek yıl mart ayında başlayacak yeni sezon öncesi Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde çalışmalarını sürdüren 21 yaşındaki Asrın Rodi Pak, AA muhabirine, yeni sezon hedeflerini anlattı.

Dünya Endurance Şampiyonası'na geçen sezon TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun isteğiyle katıldığını dile getiren Asrın Rodi Pak, "Endurance bu sezon benim için bir ilkti. İnanılmaz keyif aldım." ifadelerini kullandı.

Bu yarışlarda dayanıklılığın adeta test edildiğini aktaran Pak, şöyle konuştu:

"Sprint yarış başlıyor ve 45 dakika sonra bitiyor. 45 dakikada her şeyinizi verdiğiniz bir yarış, endurance öyle değil. O kadar çok farklı duygu var ki. Yarış cumartesi 12.00'da başlıyor ve pazar 12.00'a kadar hiç durmuyor. Gece gözünüze uyku girmiyor. Bazen yağmur yağıyor. İnanılmaz yağmurlarda 330-340 kilometre hızla gitmekten bahsediyorum. Vücut bazen çok zorlanıyor. Yani bir arada o kadar yoğun duygular yaşıyorsunuz ki. Yarışın içindeyken çok zor ama bittiğinde iyi ki yapmışım diyorsunuz. Bu yarışlar aynı zamanda 24 saat boyunca canlı olarak yayınlanıyor. Orada izlendiğinizi bilmek ve Türk halkının sizin yanınızda olduğunu bilmek bana güç veriyor. Benim için çok farklı bir duygu. Mutluyum bu platformda yarışmaktan."

"Fabrika destekli bir takımla yoluma devam etmek istiyorum"

Yeni sezon için büyük takımlarla görüşmelerini sürdürdüğünü dile getiren Pak, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni sezon için büyük takımların ilgisini çektik. En önemlisi de buydu benim için. Yeni sezon için şimdiden görüşüyoruz yeni takımlarla. Şu an İspanya'da menajerim büyük takımlarla görüşmeleri sürdürüyor. Kendimi göstermek için bu yarışlara katılmıştım. Dünya şampiyonasında kendimi gösterip, büyük takımların ilgisini çekmek istiyordum. Bunu da başardık. Orada sağlam fabrika destekli bir takımla yoluma devam edip güzel dereceler almak istiyorum."

"Hedefim Türk bayrağını kürsüde dalgalandırmak"

Yeni sezonda dünya şampiyonluğunu hedeflediğini kaydeden Pak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabii ki en büyük hedefim de orada bir dünya şampiyonluğu. Bunu alabilirsek benim için çok güzel olur. Yarışı birinci bitirdiğinizde Türk bayrağını omzunuza alarak o pisti turlamak, daha sonra da İstiklal Marşı'nın okunması tarif edilemez bir gurur. Çok keyif alıyorum bunu yaşamaktan. İnsanlar da bunu izlemekten çok keyif alıyordur diye düşünüyorum. İnşallah büyük bir takımla dünya şampiyonluğunu ülkemize getiririz. Endurance yarışlarında Türkiye'den yarışan ilk ve tek sporcu benim. Daha başka yarışan birisi yok. Orada olmak çok büyük bir gurur ama ben hiçbir zaman burada yarışıyorum diye mutlu olan birisi olmadım. Hep daha ilerisini kazanmaya çalışıyorum. Orada çıkıp kürsüde İstiklal Marşı'nı okutmak, Türk bayrağını dalgalandırmak benim için daha büyük bir gurur alacağı için hep ona odaklanıyorum."