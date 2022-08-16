Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından sezonun 13. ayağı 4,3 kilometre uzunluğa sahip Red Bull Ring Pisti'nde düzenlenecek.

Kaynak: AA

Avusturya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli motosikletçi Deniz Öncü Avusturya'da yarışacak - Son Dakika

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