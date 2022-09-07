Milli motosikletçiler, Fransa'da piste çıkacak - Son Dakika
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Milli motosikletçiler, Fransa'da piste çıkacak

07.09.2022 14:20
Milli motosikletçiler, Fransa'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa ayağında hafta sonu piste çıkacak.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa ayağında hafta sonu piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlıklarını tamamlayan milli motosikletçiler, Magny-Cours Pisti'nde zirvede yer almak için yarışacak.

Son Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere ve Çekya'daki başarısını Fransa'da da sürdürerek pilotlar klasmanında da birinciliğe çıkmak istiyor.

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla Fransa'da 10 Eylül Cumartesi günü öğleden önce süperpolede, TSİ 15.00'te ise ilk yarışta ter dökecek. 11 Eylül Pazar günü ise TSİ 12.00'de sıralama yarışında, TSİ 15.00'te de ikinci yarışta boy gösterecek.

Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da podyum için yarışacak

Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa etabında hafta sonu Türkiye'yi temsil edecek.

Magny-Cours Pisti'nde yapılacak sezonun yedinci etabında Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Can Öncü ve MV Agusta Reparto Corse takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, 10 Eylül Cumartesi günü öğleden önce sıralama turlarında, aynı gün TSİ 16.15'te ilk yarışta, 11 Eylül Pazar günü ise TSİ 13.30'da ikinci yarışta mücadele edecek. ???????

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Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli motosikletçiler, Fransa'da piste çıkacak - Son Dakika

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