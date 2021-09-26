Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da birinci oldu

Şampiyonada genel klasmanda milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu 424 puanla liderliğini korurken, 418 puanla Jonathan Rea ikinci sırada, 355 puanla Scott Redding de üçüncü sırada yer alıyor.

Yarışı, Kawasaki pilotu Jonathan Rea ikinci, Ducati pilotu Scott Redding ise üçüncü sırada bitirdi.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla yarışan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı birinci sırada geçerek, podyuma çıktı ve İstiklal Marşı'nı dinletti.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Barselona 'daki Jerez Pisti'nde ilk yarış için piste çıktı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya 'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağında ilk yarışta birinci oldu.

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