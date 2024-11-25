Milli Para Dansçılardan İki Madalya

Milli para dansçılar, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda iki madalya elde etti.
Başkent Prag'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi milli para dansçılar Osman Ertöz, Mehmet Arık, Yasemin Uğurcan, Maya Kanun, Sibel Şenol, Abdülkadir Ünal, Nezihe Koçak Ünal, Akif Berker Dalgıç, Gül Öziri, Şima Elif Umdu, Yeliz Güllü, Barış Bayraktar, Melisa Taşgın ve Buket Öner temsil etti.
Sona eren şampiyonada Barış Bayraktar altın, Akif Berker Dalgıç ise gümüş madalya kazandı.
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