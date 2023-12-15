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Milli Sporcular Brand & Sport Summit 2023 Etkinliğinde Performanslarını ve Hedeflerini Anlattı - Son Dakika
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Milli Sporcular Brand & Sport Summit 2023 Etkinliğinde Performanslarını ve Hedeflerini Anlattı

Brand & Sport Summit 2023 etkinliğinde bir araya gelen milli sporcular Merve Dinçel, Yunus Emre Başar ve Emine Avcu, son dönemdeki performanslarını ve hedeflerini anlattı. Merve Dinçel Paris 2024'te altın madalyayı ülkemize getirmek istediğini belirtirken, Yunus Emre Başar 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmayı hedeflediğini söyledi. Paralimpik yüzücü Emine Avcu ise olimpiyat kotasını kaçırdığını ancak önünde daha çok fırsat olduğunu ifade etti.

Milli Sporcular Brand & Sport Summit 2023 Etkinliğinde Performanslarını ve Hedeflerini Anlattı
15.12.2023 - 13:13,  Güncelleme: 13:14
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Brand & Sport Summit 2023 etkinliğinde bir araya gelen milli sporcular Merve Dinçel, Yunus Emre Başar ve Emine Avcu, son dönemdeki performanslarını ve hedeflerini anlattı.

Markalar ve spor dünyasından isimleri bir araya getiren Brand & Sport Summit 2023 etkinliği, Maslak'taki ESA Arena'da gerçekleştirildi.

"Sporda Yerel Yönetimlerin Önemi" başlıklı panele tekvandocu Merve Dinçel, güreşçi Yunus Emre Başar, paralimpik yüzücü Emine Avcu ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Keleş katıldı.

Merve Dinçel: "Paris 2024'te altın madalyayı ülkeme getirmek istiyorum"

Olimpiyat yolculuğunun son dünya şampiyonası ile başladığını aktartan Merve Dinçel, "Şampiyon olduktan sonra olimpik kadroya girdim. Sonraki turnuvalarda hep finalde oynadım. Olimpiyat şampiyonu bir sporcuyu mağlup ederek dünya şampiyonu olma duygusunu tarif edemiyorum. Zaten hayatımı bunu başarmaya adamıştım. Bundan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Tekvandoya dedesi sayesinde başladığını belirten Merve, "En büyük rol modelim Servet Tazegül'dü. Nur Tatar da idollerimden biri. Tekvandoda kadınlarda daha altın madalya alamadık. Paris 2024'te altın madalyayı ülkeme getirmek istiyorum. Olimpiyatlara yetişebilmem için girdiğim turnuvalarda hep madalya almam gerekiyordu. Bunu da gerçekleştirebildim. Şu anda dünya birincisi değilim. Rakibim Taylandlı Panipak Wongpattanakit şu anda dünya birincisi ama puan olarak da kendisine çok yakınım." diye konuştu.

Yunus Emre Başar: "Önümde İstanbul ve Azerbaycan'da düzenlenecek eleme mücadeleleri var"

Milli güreşçi Yunus Emre Başar, sporun zirvesinin olimpiyatlar olduğunu belirterek, "2016'dan beri olimpiyatlara hazırlanıyorum. Şimdi de 2024 Paris'e katılmayı amaçlıyorum. Bu sene ilk 5'e gireceğimizi düşünüyorduk ama katıldığımız organizasyonlarda şansızlıklar yaşadık. Önümde İstanbul'da ve Azerbaycan'da düzenlenecek eleme mücadeleleri var. Sıkletimde rakiplerimi tanıyorum. Birbirimize güç anlamında yakınız. Metehan Başar abim de kendi sıkletinde dünya şampiyonu olmuştu ama son şampiyonada bir talihsizlik yaşamıştı. Bunun sebebi de kendi sıkletine daha tam hakim olamaması. Umarım abimle birlikte olimpiyat vizesi alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Emine Avcu: "Başarı için önce başarısızlık yaşamak lazım"

Paralimpik yüzücü Emine Avcu ise küçük bir farkla olimpiyat kotasını kaçırdığını aktararak, "Başarı için önce başarısızlık yaşamak lazım. Başarısızlıkta nerede hata yaptığımızı anlamamız lazım. Olimpiyat kotasını kaçırdığım için üzüldüm ama önüme daha çok fırsat çıkacak. Önümüzdeki sene İtalya'daki dünya serilerinde mücadele edeceğim. Kısa sürede dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemi temsil etme hakkı kazandım. Bu da zaten benim için gurur verici." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA
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Yunus Emre, İstanbul, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

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