Milli Takım Avrupa Şampiyonasına Hazır - Son Dakika
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Spor

Milli Takım Avrupa Şampiyonasına Hazır

14.07.2025 11:21
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Modern Pentatlon Milli Takımı, Avrupa şampiyonası öncesi oyunculardan iddialı açıklamalar geldi.

Modern Pentatlon Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına hazır

Yüksel Mihrioğlu: Başarılı olacağımızı düşünüyorum

Sıdal Aslan: Parkura, hızlı bir şekilde adapte olduk

Kıvanç Taşyaran: Hedefim Olimpiyatlara kota almak

İpek Akşin: Gençler, eğitim ve sporu beraber götürebilirler

FUTBOL

- Takımların transfer çalışmaları takip ediliyor

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar günü izinli geçirecek. Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

11.00-Sarı-lacivertliler, Portekiz'e hareket ederek yeni sezon hazırlıklarını 27 Temmuz tarihine kadar yurt dışında sürdürecek.

17.00 Fenerbahçe Portekiz'de konaklayacağı otele ulaşacak.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlı takım salonda yapacağı rejenerasyon çalışmasıyla Avusturya kampını sürdürecek

HAZIRLIK MAÇLARI

17.30 Konyaspor - Araz Nahçıvan

Kaynak: DHA

Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Futbol, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Takım Avrupa Şampiyonasına Hazır - Son Dakika

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