Modern Pentatlon Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına hazır
Yüksel Mihrioğlu: Başarılı olacağımızı düşünüyorum
Sıdal Aslan: Parkura, hızlı bir şekilde adapte olduk
Kıvanç Taşyaran: Hedefim Olimpiyatlara kota almak
İpek Akşin: Gençler, eğitim ve sporu beraber götürebilirler
FUTBOL
- Takımların transfer çalışmaları takip ediliyor
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılar günü izinli geçirecek. Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
11.00-Sarı-lacivertliler, Portekiz'e hareket ederek yeni sezon hazırlıklarını 27 Temmuz tarihine kadar yurt dışında sürdürecek.
17.00 Fenerbahçe Portekiz'de konaklayacağı otele ulaşacak.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlı takım salonda yapacağı rejenerasyon çalışmasıyla Avusturya kampını sürdürecek
HAZIRLIK MAÇLARI
Son Dakika › Spor › Milli Takım Avrupa Şampiyonasına Hazır - Son Dakika
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