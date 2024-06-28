Milli Takım, Avusturya maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Milli Takım, Avusturya maçının hazırlıklarına başladı

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu'nda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı. Takım, antrenmanda düz koşu, ısınma hareketleri, pas ve şut çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. Mert Günok, Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise antrenmanda yer almadı. Milliler, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

28.06.2024 19:40
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu'nda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile oynanacak maçın hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Türkiye, EURO 2024 Son 16 Turu'nda 2 Temmuz Salı günü Leipzig'de Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Çekya maçının ardından 1 gün izin yapan milliler, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki tesislerde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi. Antrenmanı TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

MERT GÜNOK, HAKAN ÇALHANOĞLU VE SAMET AKAYDIN ANTRENMANDA YER ALMADI

Ay-yıldızlılarda, üç futbolcu bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmadı. Mert Günok ve Hakan Çalhanoğlu, tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı. Ayrıca Samet Akaydın da adalesindeki zorlanma nedeniyle antrenmana katılmadı.

Milliler, yarın yapacağı antrenmanla Avusturya maçının hazırlıklarına devam edecek.

Milli Takım, Avusturya maçının hazırlıklarına başladı
Kaynak: DHA

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