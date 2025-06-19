Milli Takım Belli Oldu

Üniversite Oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele edecek Artistik Cimnastik Büyük ve Genç Erkek Milli Takımı belirlendi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bolu'daki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen milli takım seçme yarışması iki gün sürdü.

Büyük erkeklerde 18-25, genç erkeklerde 16-17 yaşların katılabildiği organizasyonda toplam 19 sporcu mücadele etti.

Büyük erkeklerde 5, gençlerde ise 3 cimnastikçi milli takıma seçildi. Kadın milli takımları ise nisan ayında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda belirlenmişti.

Üniversite Oyunları 16-27 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da, EYOF ise 22-27 Temmuz tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek.

Milli takıma seçilen cimnastikçilerin isimleri şu şekilde:

Üniversite Oyunları Erkek Milli Takımı:

Kerem Şener

Mert Efe Kılıçer

Mehmet Ayberk Koşak

Alperen Ege Avcı

Altan Doğan

EYOF Genç Erkek Milli Takımı:

Ahmet Baki Karadayı

Poyraz Efe Bulut

Ege Ertöz

Üniversite Oyunları Kadın Milli Takımı:

Bengisu Yıldız

Nazlı Savranbaşı

Ceren Biner

Bilge Tarhan

Atiye Berra Karademir

EYOF Genç Kadın Milli Takımı:

İnci Kaleköylüoğlu

Yaşam Suğra Akan

İrem Karabalık