Inter yıkımı yaşadı! Milli maçta sakatlanan Çalhanoğlu'na hasret kalacaklar - Son Dakika
Üye Girişi

Inter yıkımı yaşadı! Milli maçta sakatlanan Çalhanoğlu'na hasret kalacaklar

30.03.2023 17:47

A Milli Takım'ımızın başarılı oyuncularından Hakan Çalhanoğ'lu Hırvatistan ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Kulübü Inter'den yapılan açıklamada başarılı futbolcunun az 20 gün sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

A Milli Futbol Takım'ımızın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk ettiği maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Hakan Çalhanoğlu'nun durumu hakkında kulübü açıklama yaptı.

KAS LİFİNDE GERİLME VAR

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası elemelerinde Hırvatistan ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nu sağlık kontrolünden geçirdi. Mavi-siyahlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Çalhanoğlu'nun bu sabah Rozzano'daki Humanitas Enstitüsü'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek, milli oyuncunun sağ uyluk adduktör kas lifinde gerilme olduğu ifade edildi.

Inter yıkımı yaşadı! Milli maçta sakatlanan Çalhanoğlu'na hasret kalacaklar

3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Çalhanoğlu'nun durumunun ilerleyen günlerde yeniden değerlendirileceği kaydedildi. La Gazzetta dello Sport, Çalhanoğlu'nun sakatlığı dolayısıyla en az 20 gün sahalardan uzak kalacağını ve Inter'in bu dönemde oynayacağı 5 maçta forma giyemeyeceğini yazdı.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYORDU

29 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Inter formasını 36 maçta giydi 3 gol attı, 6 da asist yaptı. Hakan Çalhanoğlu, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu müsabakasında 28 Mart'ta Bursa'da Hırvatistan ile oynanan maçın 38.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

YORUMLAR
500
Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığına ilişkin açıklama Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığına ilişkin açıklama Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar'tan flaş iddia: Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar'tan flaş iddia: Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü

Hakan Çalhanoğlu, Hırvatistan, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Inter yıkımı yaşadı! Milli maçta sakatlanan Çalhanoğlu'na hasret kalacaklar - Son Dakika


Son Dakika
19:06 Trabzonspor ve Fatih Terim görüşmesi gerçekleşti! İşte yaşananlar
18:43 Ghezzal'dan derbi öncesi Fenerbahçe'ye gözdağı! Taraftarına da mesaj yolladı
15:39 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Yayınlanan bildiride seçim vurgusu
18:24 UEFA, yumruk olayının ardından Sivasspor'a cezayı kesti! F.Bahçe ve Trabzon'a da fatura çıktı
18:07 Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 54 araç birbirine girdi! 2'si ağır 6 yaralı
17:51 Emine Erdoğan, BM özel oturumunda eşiyle özdeşleşen sloganla çağrı yaptı
17:43 Şanlıurfa'da muhtarın vurulma anı kamerada! Katil zanlıları babası ve üvey kardeşi çıktı
17:41 Inter yıkımı yaşadı! Milli maçta sakatlanan Çalhanoğlu'na hasret kalacaklar
17:18 8 ton çöpü tek tek karıştırdılar! Aradığını bulduğunda küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu
17:18 YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasına karşı yapılan itirazları reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2023 19:42:30. #1.11#
SON DAKİKA: Inter yıkımı yaşadı! Milli maçta sakatlanan Çalhanoğlu'na hasret kalacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement