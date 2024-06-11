Milli takım otobüsü, Almanya'da Ay-yıldızlıları bekliyor - Son Dakika
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Milli takım otobüsü, Almanya'da Ay-yıldızlıları bekliyor

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EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, bu akşam TSİ 19.00'da Polonya'dan Almanya'ya gelecek. Millilerin turnuva boyunca kullanacağı takım otobüsü UEFA tarafından özel olarak hazırlanırken, otobüs futbol figürleriyle giydirildi. Turnuva boyunca Barsinghausen kenti yakınlarındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da konaklayacak Ay-yıldızlılar için tesislerde özel güvenlik önlemleri de alınmış durumda.

11.06.2024 13:25
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Özel olarak hazırlanan milli takım otobüsü, Almanya'da Ay-yıldızlıları bekliyor

Uğur DEMİRKIRDI- Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN/ HANNOVER-ALMANYA, - EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, bu akşam TSİ 19.00'da Polonya'dan Almanya'ya gelecek. Millilerin turnuva boyunca kullanacağı takım otobüsü UEFA tarafından özel olarak hazırlanırken, otobüs futbol figürleriyle giydirildi.

EURO2024 logosu ve Türkiye yazısı ile bayrağı otobüsü süslerken davul çalan taraftar figürü dikkat çekti.

Turnuva boyunca Barsinghausen kenti yakınlarındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da konaklayacak Ay-yıldızlılar için tesislerde özel güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Otelin girişine Türk bayrakları asılırken, özel olarak hazırlanan otobüs de tesislerde milli takım kafilesini bekliyor. Milliler grup maçları için Dortmund ve Hamburg'a gidip tekrar kamp yaptığı Hannover yakınlarındaki Barsinghausen'e dönecek ve turnuvada yer aldığı sürece burada kalacak.

Milli takım otobüsü, Almanya\'da Ay-yıldızlıları bekliyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Milli takım otobüsü, Almanya'da Ay-yıldızlıları bekliyor - Son Dakika

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