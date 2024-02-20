Milli Tekvandocu Enbiya Taha Biçer, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğu Hedefliyor

Gençler Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Son olarak 8-14 Şubat'ta Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 87 kiloda altın madalya kazanan 23 yaşındaki Yozgatlı sporcu Enbiya Taha Biçer, Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı okutmanın gururunu yaşadı.
Biçer, bu yıl Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Dünya Şampiyonası ve 2028 yılında da Los Angeles Olimpiyatları hedeflerine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Biçer, turnuvanın ardından memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yetiştiği Zinde Gençlik Tekvando Spor Kulübünü ziyaret etti.
Milli sporcu Biçer, AA muhabirine, tekvandoya ilkokul 3. sınıfta Sorgun'da başladığını ve yaklaşık 10 yıllık eğitimin ardından Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü kazanarak Ankara'ya gittiğini söyledi.
İlk olarak Ankara İlbank Spor Kulübü, daha sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına yarışmalara katıldığını ve çok sayıda derece elde ettiğini anlatan Biçer, "2021'de ümitler Türkiye şampiyonu, ardından Estonya'da yapılan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldum. Konya'da 2021'de yapılan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3'üncü, 2022'de büyüklerde Avrupa 3'üncüsü oldum." dedi.
"Bu sene inşallah şampiyon olacağım"
Biçer, son olarak Antalya'da düzenlenen turnuvada şampiyonluğa ulaştığını dile getirdi.
Üç ay sonra Sırbistan'da yapılacak Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek ve Türk bayrağını göndere çektirmek istediğini belirten Biçer, "Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olmuştum. Bu sene inşallah şampiyon olacağım. Gelecek yıl hedefim dünya şampiyonluğu ve en önemlisi ise olimpiyat şampiyonu olmak. 2028'de Los Angeles'ta ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.
Dinçer: "2028'de olimpiyat şampiyonu olarak görmek istiyoruz"
Enbiya Taha Biçer'i keşfeden ve yaklaşık 10 yıl antrenörlüğünü yapan Ahmet Turan Dinçer, sporcusuna olan güvenini dile getirdi.
Biçer'in başarılı bir sporcu olduğunu ifade eden Dinçer, "Lise son sınıfa kadar Türkiye dereceleri yaptı ve milli sporcu oldu. Daha sonra üniversiteyi kazandı. Ankara'da spora devam etti. Müthiş bir fiziği var. Onunla gurur duyuyoruz. Hem dünya şampiyonu hem de 2028'de olimpiyat şampiyonu olarak görmek istiyoruz. İstiklal Marşı'mızı dinleteceğine inanıyoruz. Dualarımız onunla." değerlendirmesinde bulundu.
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